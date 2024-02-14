В России открыли ещё один автозавод

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В России открыли новое производство электрокаров. Компания ООО «Сова Моторс» разместилась в особой экономической зоне «Алабуга». Площадка специализируется на сборке переработанных китайских моделей Wuling и Dongfeng. Продукция ориентирована, преимущественно, на корпоративных покупателей.

На настоящий момент ООО «Сова Моторс» занимается выпуском тестовой партии электрических грузовичков. После завершения процедуры сертификации и получения ОТТС площадка начнёт производство товарной продукции.

Выпуск электрокаров в Елабуге на базе китайских Wuling планируется организовать крупноузловым методом с последующей локализацией производства. Производитель обещает, что модель Sova 25 станет самым дешёвым электрическим фургоном грузоподъёмностью 1 тонна на российском рынке. Автомобиль оценивается примерно в 3,5 млн рублей. Также завод будет собирать более крупный грузовичок — Sova 35 (Dongfeng Liuzhou L2EV) полной массой 3,5 тонны.

Помимо выпуска электрических грузовиков российская марка займётся созданием зарядной инфраструктуры и будет предлагать решения по доставке грузов. Основными клиентами в компании видят корпоративных заказчиков, к примеру, маркетплейсы. На окупаемость предприятие выйдет после выпуска 1 000 экземпляров каждой модели. Примерно столько можно собрать за один год. В перспективе площадка рассчитывает расширить модельный ряд. При подготовке к производству китайские модели проходят масштабную доработку.

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