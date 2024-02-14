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Новые заводы и цеха

В России открыли ещё один автозавод

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В России открыли новое производство электрокаров. Компания ООО «Сова Моторс» разместилась в особой экономической зоне «Алабуга». Площадка специализируется на сборке переработанных китайских моделей Wuling и Dongfeng. Продукция ориентирована, преимущественно, на корпоративных покупателей.

На настоящий момент ООО «Сова Моторс» занимается выпуском тестовой партии электрических грузовичков. После завершения процедуры сертификации и получения ОТТС площадка начнёт производство товарной продукции.

Выпуск электрокаров в Елабуге на базе китайских Wuling планируется организовать крупноузловым методом с последующей локализацией производства. Производитель обещает, что модель Sova 25 станет самым дешёвым электрическим фургоном грузоподъёмностью 1 тонна на российском рынке. Автомобиль оценивается примерно в 3,5 млн рублей. Также завод будет собирать более крупный грузовичок — Sova 35 (Dongfeng Liuzhou L2EV) полной массой 3,5 тонны.

Помимо выпуска электрических грузовиков российская марка займётся созданием зарядной инфраструктуры и будет предлагать решения по доставке грузов. Основными клиентами в компании видят корпоративных заказчиков, к примеру, маркетплейсы. На окупаемость предприятие выйдет после выпуска 1 000 экземпляров каждой модели. Примерно столько можно собрать за один год. В перспективе площадка рассчитывает расширить модельный ряд. При подготовке к производству китайские модели проходят масштабную доработку.

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Источник: https://quto.ru/journal/news/v-ross...eshyo-odin-avtozavod-13-02-2024.htm

Татарстан, Алабуга, Сова Моторс
  • Badassgoliath Badassgoliath
    14.02.2408:41:30

    . В России открыли новое производство электрокаров.

    Давайте уже что-то делать с этими определениями производств, хотя бы на СуН.

    . на базе китайских Wuling планируется организовать крупноузловым методом

    То есть производство не у нас, а в Китае.

    . с последующей локализацией

    Вот когда локализуют, тогда, по моему убеждению, и следует называть это производством. А до того это просто жонглирование словами, типа, формально сборка тоже часть производства и т. п. Не надо.

    #1277434
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