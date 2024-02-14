Кропоткинский завод МиССП выпустил высокоскоростной этикетировочный автомат

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Кропоткинский завод МиССП успешно завершил заводские испытания новой модели этикетировочного автомата ЭА-12000, не имеющего аналогов в России. Следующий этап испытаний будет проходить уже на производственной площадке заказчика компании «Меркурий», в составе комплексной поставки оборудования линии розлива, запуск которой запланирован на начало марта 2024 года, сообщила пресс-служба предприятия.

Новая этикетировочная установка способна наносить до 12 тыс. этикеток в час. Автомат оснащен современной высокопроизводительной и надежной электроникой фирмы OMRON, которая в совокупности с программным обеспечением, разработанным специалистами завода МиССП, обеспечивает стабильное точное позиционирование и нанесение этикетки на высоких скоростях.

Этикетировщик обладает возможностью быстрой перенастройки на другой формат бутылки за счет регулировки высоты прижимных головок, производительности и параметров этикетки с терминала оператора. Наличие быстросъемных опорных площадок и других конструкторских решений делает его универсальным.

Этикетировочная установка роторного типа Кропоткинского завода МиССП производительностью до 12 тыс. бутылок в час является воплощением инженерного мастерства и передовых технологий. Выпуск оборудования такого уровня в очередной раз доказывает лидерство Кропоткинского завода МиССП в производстве инновационного оборудования для пищевой промышленности.

«Направление этикетировочного оборудования было дополнено новыми автоматами роторного типа с производительностью 10 тыс. и 12 тыс. изделий в час. Активно развивалось направление оборудования для выдува ПЭТ тары — была изготовлена новая модель автомата выдува. В общей сложности было реализовано свыше 50 проектов по комплексной поставке оборудования для линий розлива.

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