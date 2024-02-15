«Ростсельмаш» запустил в Таганроге новый завод сельхозтехники

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В Таганроге 14 февраля открыт завод по производству прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Первую очередь завода запустила компания «Клевер» — дочернее предприятие «Ростсельмаша», сообщила пресс-служба компании.

Новое производство размещено на территории бывшего Таганрогского автозавода. Стоимость проекта — свыше 2 млрд руб. Предполагается, что в 2024 году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 планируется освоить выпуск прицепных и самоходных опрыскивателей, аппликаторов-растениепитателей, кормоуборочных жаток и подборщиков, — а также осуществить развитие линейки почвообрабатывающей техники. На начало текущего года на предприятии работают около 450 человек. По окончании всех этапов реконструкции и строительства персонал завода оставит не менее 1,5 тыс. человек.

К моменту официального старта полностью отремонтирован и введен в эксплуатацию первый корпус предприятия — раскройно-заготовительный, площадью 25 400 м². Работают центральный склад и склад запасных частей. Восстановительные мероприятия по второму корпусу, в котором будет осуществляться сварка, окраска и сборка техники, планируется завершить к концу 2024 года. Сейчас все этапы производства сосредоточены в стенах первого корпуса, в котором и состоялась торжественная церемония.

В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. В рамках третьего этапа — организация полигона испытаний комбайнов и тракторов.

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

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