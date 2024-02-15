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Экспорт

Россия стала крупнейшим в мире экспортером гороха

В 2023 г. Россия впервые стала крупнейшим мировым экспортёром гороха, опередив многолетнего лидера — Канаду (последний раз она уступала в 2002 г. Франции, мировая торговля тогда равнялась текущему российскому экспорту).

По сообщению центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в 2023 г. Россия экспортировала 2,9 млн т гороха (в 2,6 раза больше, чем в 2022 г.). Экспорт Канады составил 2,54 млн т против 2,17 млн т годом ранее.

Успех России стал возможен благодаря открытию китайского рынка (крупнейшего в мире по импорту), состоявшегося в конце 2022 г. Первые партии российского гороха поступили в Китай весной 2023 г., а уже в 4-м квартале Россия обеспечила 46% китайского импорта, практически сравнявшись с Канадой. По данным «Агроэкспорта», за 2023 г. в Китай было отправлено более 1 млн т гороха.

Другими ведущими покупателями российского гороха стали Испания и Турция. За 11 месяцев 2023 г., по данным «Агроэкспорта», в Испанию было экспортировано 599 тыс. т, в Турцию — 298 тыс. т.

Крупными импортёрами, согласно данным зарубежной внешнеторговой статистики (ссылка 1, ссылка 2), также стали:

  • Латвия — 187 тыс. т за 11 месяцев, в основном для перепродажи в Германию, Нидерланды, Испанию, Норвегию и пр.,
  • Италия — 131 тыс. т за 11 месяцев,
  • Киргизия — 38 тыс. т за 11 месяцев,
  • Египет — 30 тыс. т (оценка за 10 месяцев),
  • Пакистан — 25 тыс. т за 7 месяцев,
  • США — 21 тыс. т,
  • Литва — 18 тыс. т,
  • Португалия — 12 тыс. т,
  • Узбекистан — 9 тыс. т за 11 месяцев.

В прошлом СССР 5 раз выступал мировым лидером по экспорту гороха в период 1965-1971 гг., а максимальный экспорт был зафиксирован в 1965 г. — 536 тыс. т.

Регионами лидерами в выращивании гороха являются Ставропольский край, Ростовская область и Краснодарский край, в больших количествах его собирают в Алтайском крае, Омской, Новосибирской, Рязанской, Тамбовской, Кемеровской, Тюменской, Тульской областях, Мордовии и др.

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АПК, растениеводство, экспорт, статистика
  • Badassgoliath Badassgoliath
    15.02.2413:25:52

    . Латвия — 187 тыс. т за 11 месяцев, в основном для перепродажи в Германию, Нидерланды, Испанию, Норвегию и пр.,

    Эти псевдогосударства паразитируют на российском экспорте ещё со времён Ливонской войны, и даже раньше. Что, собственно, и было её причиной.

    #1277531
    • Нет аватара nabludatel71
      15.02.2413:30:41

      Ну, пока мы позволяем — они и паразитируют.

      Когда Литва перекрывала транзит в Калининградскую область, мы могли жёстко их прижать по очень многим позициям, даже несмотря на то, что часть товаров ЕС к тому моменту сам запретил ввозить. Но не стали, увы, переговоры вели. Хотя давно понятно, что с этими шестёрками работает не пряник, а кнут, или даже лучше дубинка.

      #1277533
      • Нет аватара Scooter
        15.02.2416:27:56

        nabludatel71,

        Тут нужно осторожно перекрывать, чтобы не пострадали наши компании, рабочие места

        #1277545
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