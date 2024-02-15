Россия стала крупнейшим в мире экспортером гороха

В 2023 г. Россия впервые стала крупнейшим мировым экспортёром гороха, опередив многолетнего лидера — Канаду (последний раз она уступала в 2002 г. Франции, мировая торговля тогда равнялась текущему российскому экспорту).

По сообщению центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в 2023 г. Россия экспортировала 2,9 млн т гороха (в 2,6 раза больше, чем в 2022 г.). Экспорт Канады составил 2,54 млн т против 2,17 млн т годом ранее.

Успех России стал возможен благодаря открытию китайского рынка (крупнейшего в мире по импорту), состоявшегося в конце 2022 г. Первые партии российского гороха поступили в Китай весной 2023 г., а уже в 4-м квартале Россия обеспечила 46% китайского импорта, практически сравнявшись с Канадой. По данным «Агроэкспорта», за 2023 г. в Китай было отправлено более 1 млн т гороха.

Другими ведущими покупателями российского гороха стали Испания и Турция. За 11 месяцев 2023 г., по данным «Агроэкспорта», в Испанию было экспортировано 599 тыс. т, в Турцию — 298 тыс. т.

Крупными импортёрами, согласно данным зарубежной внешнеторговой статистики (ссылка 1 , ссылка 2 ), также стали:

Латвия — 187 тыс. т за 11 месяцев, в основном для перепродажи в Германию, Нидерланды, Испанию, Норвегию и пр.,

Италия — 131 тыс. т за 11 месяцев,

Киргизия — 38 тыс. т за 11 месяцев,

Египет — 30 тыс. т (оценка за 10 месяцев),

Пакистан — 25 тыс. т за 7 месяцев,

США — 21 тыс. т,

Литва — 18 тыс. т,

Португалия — 12 тыс. т,

Узбекистан — 9 тыс. т за 11 месяцев.

В прошлом СССР 5 раз выступал мировым лидером по экспорту гороха в период 1965-1971 гг., а максимальный экспорт был зафиксирован в 1965 г. — 536 тыс. т.

Регионами лидерами в выращивании гороха являются Ставропольский край, Ростовская область и Краснодарский край, в больших количествах его собирают в Алтайском крае, Омской, Новосибирской, Рязанской, Тамбовской, Кемеровской, Тюменской, Тульской областях, Мордовии и др.

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