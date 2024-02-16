Гвардейское реактивное артиллерийское соединение ЦВО получило партию РСЗО «Торнадо-С»

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Гвардейское реактивное артиллерийское соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Курганской области, получило партию реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Данные системы залпового огня предназначены для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, авиационной техники на стоянке, командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры.

Свою более высокую эффективность «Торнадо-С» в сравнении с предыдущим поколением имеют за счёт новой системы управления огнём и компьютеризированным баллистическим вычислителем. Программно-аппаратные средства «Торнадо-С» позволяют обмениваться информацией в автоматическом режиме при высоком уровне защиты от перехвата, отображать и хранить полученную информацию, в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, а также наводить и запускать ракеты без необходимости выхода из кабины.

На данный момент артиллеристы ЦВО на практике изучают особенности «Торнадо-С», отрабатывают навыки развёртывания систем, заряжание, подготовку данных для стрельбы, производства залпов и корректировку огня. Как только военнослужащие освоят новую боевую технику, будут проведены стыковочные стрельбы.

Занятия, как сообщалось ранее, по освоению новых образцов военной техники проходят на одном из полигонов в Астраханской области.

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