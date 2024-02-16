Верфь «Эмпериум» сдала пятый Ecobus для Москвы

«Государственная транспортная лизинговая компания» приняла пятое электросудно «Химка"для работы на Москве-реке.

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Строительство электросудов проекта Ecobus ведется в Ленинградской области на верфи «Эмпериум» (г. Санкт-Петербург).

Электрическое пассажирское судно проекта Ecobus для Москвы-реки:

Длина — 21,8 м

Ширина — 6,2 м

Осадка по КВЛ — 1,49 м

Материал корпуса — сталь

Материал надстройки — алюминий, либо отдельные композитные панели

Экипаж — 2 чел.

Пассажировместимость — не менее 50 чел.

Мощность двигателей — 2×134 кВт

Емкость батарей — не менее 470 кВт*час

Максимальная скорость — 12 узлов

Крейсерская скорость — 8 узлов

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