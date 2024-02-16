Верфь «Эмпериум» сдала пятый Ecobus для Москвы
«Государственная транспортная лизинговая компания» приняла пятое электросудно «Химка"для работы на Москве-реке.
Строительство электросудов проекта Ecobus ведется в Ленинградской области на верфи «Эмпериум» (г. Санкт-Петербург).
Электрическое пассажирское судно проекта Ecobus для Москвы-реки:
Длина — 21,8 м
Ширина — 6,2 м
Осадка по КВЛ — 1,49 м
Материал корпуса — сталь
Материал надстройки — алюминий, либо отдельные композитные панели
Экипаж — 2 чел.
Пассажировместимость — не менее 50 чел.
Мощность двигателей — 2×134 кВт
Емкость батарей — не менее 470 кВт*час
Максимальная скорость — 12 узлов
Крейсерская скорость — 8 узлов
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