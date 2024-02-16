Цех по производству промышленных роботов открылся в Челябинске

© cheltoday.ru

Новый цех по производству промышленных роботов оборудовали на базе Челябинского кузнечно-прессового завода. Ему дали название «Завод роботов».

Инженеры ЧКПЗ разработали роботы-манипуляторы в трёх типах размеров грузоподъёмностью от 30 до 120 кг. Машины предназначены для обслуживания рабочих центров — станков, конвейеров.

Названия роботам дали промышленные города Челябинской области: «Копейск», грузоподъёмностью 30 кг, «Миасс» и «Златоуст», грузоподъёмностью 60 кг и 120 кг соответственно.

В 2023 году изготовлено 6 единиц продукции и 12 опытных образцов шестиосевых универсальных промышленных роботов.

Первой моделью, которая будет производиться серийно, станет «Русский Робот» грузоподъёмностью до 120 кг. В этом году планируется запустить серийное производство модели грузоподъемностью до 60 кг и до 20 кг.

Основными заказчиками продукции нового цеха будут заводы заводы Челябинской области. Пока в планах стоит производить 600 роботов разных видов в год, а при полноценном запуске — выйти на выпуск до 1 тысячи роботов ежегодно.

Для подготовки кадров при ЧКПЗ открыли молодёжный институт робототехники. В этом году планируется открыть отдельный факультет и направление в среднем образовании.

ЧКПЗ — один из лидеров среди кузнечных компаний России по объёму выпуска поковок и штамповок. На предприятии работает более 18 тысяч человек.

© cheltoday.ru

© cheltoday.ru

© cheltoday.ru

https://ria.ru/...pfks9o614123214

Фото — https://cheltod...v-chelyabinske/

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