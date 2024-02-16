ГТЛК завершила поставку 38 автобусов в Оренбург по нацпроекту БКД

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) завершила поставку 38 автобусов большого класса ЛиАЗ-529267 в Оренбург в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Последние 2 машины были переданы в лизинг местному перевозчику на этой неделе. Вся техника работает на газомоторном топливе, подходит для использования маломобильными группами граждан.

Поставки техники осуществлены благодаря мерам поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Напомним, что в 2023 году ГТЛК поставила в Оренбург 87 ед. городского пассажирского транспорта — 63 автобуса НЕФАЗ 5299-40-57 по инвестпроекту с использованием средств Фонда национального благосостояния и 24 автобуса ЛиАЗ-529267 по нацпроекту БКД.

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