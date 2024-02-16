В январе 2024 года в России введено 12,1 млн кв.м жилья

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Новый жилой комплекс в Москве

В январе 2024 года в России введено 12,1 млн м2 жилья. Это на 1,0%, или на 0,1 млн м2 больше, чем за аналогичный период 2023 года.Опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в России третий месяц подряд.

Примерно 75% новых домов в январе приходится на индивидуальных застройщиков.

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