Ввод жилья в РФ за 11 месяцев 2024 года увеличился на 0,7%

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Ввод жилья на территории России за январь-ноябрь 2024 года составил 93,8 млн кв. м, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Отмечается, что из 93,8 млн кв. м 60,6 млн построено населением, это на 16% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре 2024 г. население построило на 17% жилья больше, чем в ноябре прошлого года.

Согласно материалам, из 93,8 млн кв. м в ноябре введено 6,3 млн кв. м, что на 10,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По объему жилищного строительства за январь-ноябрь 2024 года топ-5 субъектов России продолжает возглавлять Московская область, где за это время построили 9,9 млн кв. м. В первую пятерку также вошли Краснодарский край (5,9 млн кв. м), Москва (4,3 млн кв. м), Ленинградская область (3,7 млн кв. м) и Республика Татарстан (3,2 млн кв. м).

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Градостроительный потенциал на 1 декабря составил 479,8 млн кв. м (+10,9% к аналогичному периоду прошлого года). Сегодня действуют разрешения на строительство 170,8 млн кв. м. Объем жилья в стройке в рамках законодательства о долевом строительстве на 12 декабря составляет 119,1 млн кв. м.

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