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termometrix 14 декабря 2024, 11:30 Статистика

Ввод жилья в РФ за 11 месяцев 2024 года увеличился на 0,7%

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 © dom-i-srub.ru

Ввод жилья на территории России за январь-ноябрь 2024 года составил 93,8 млн кв. м, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Отмечается, что из 93,8 млн кв. м 60,6 млн построено населением, это на 16% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре 2024 г. население построило на 17% жилья больше, чем в ноябре прошлого года.

Согласно материалам, из 93,8 млн кв. м в ноябре введено 6,3 млн кв. м, что на 10,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По объему жилищного строительства за январь-ноябрь 2024 года топ-5 субъектов России продолжает возглавлять Московская область, где за это время построили 9,9 млн кв. м. В первую пятерку также вошли Краснодарский край (5,9 млн кв. м), Москва (4,3 млн кв. м), Ленинградская область (3,7 млн кв. м) и Республика Татарстан (3,2 млн кв. м).

 © i.archi.ru

Градостроительный потенциал на 1 декабря составил 479,8 млн кв. м (+10,9% к аналогичному периоду прошлого года). Сегодня действуют разрешения на строительство 170,8 млн кв. м. Объем жилья в стройке в рамках законодательства о долевом строительстве на 12 декабря составляет 119,1 млн кв. м.

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Источник: https://fomag.ru/news-streem/vvod-z...ya-na-0-7-do-93-8-mln-kv-m-rosstat/

статистика, жилищное строительство, общество
  • Нет аватара termometrix
    14.12.2412:11:11

    Согласно материалам, из 93,8 млн кв. м в ноябре введено 6,3 млн кв. м, что на 10,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    Вряд ли достигнем показателей прошлого года, но все равно результат будет достойным.В жилищном строительстве второй месяц подряд наблюдается спад. Возможно, в следующем году мы уже будем говорить о постоянной тенденции к снижению.

    #1293920
  • Cepreu Cepreu
    14.12.2413:36:47

    «Начинаем постепенно подводить итоги той большой работы по расселению аварийного жилья, которую регионы проделали в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Эта масштабная задача, в целом, на сегодня выполнена с превышением. В ноябре с ней справились ещё три региона — это Вологодская, Ленинградская и Тверская области. Таким образом, на сегодня цели по переселению выполнили 76 субъектов РФ", — приводятся слова Марата Хуснуллина в сообщении правительства РФ.

    По его словам, благодаря программе с 2019 года расселили более 13 млн кв. м аварийных домов и переселили из них более 771 тыс. человек. Значительную роль в выполнении целей сыграла активная работа регионов. Часть из них дополнительно расселяла аварийные дома за счет своих бюджетов. Благодаря такой инициативе в новые квартиры смогли переехать более четверти жителей аварийных домов от общего количества переселенных граждан.

    #1293925
    • Нет аватара termometrix
      14.12.2414:36:59

      Хорошим вариантом было бы запустить программу реновации жилого фонда по московской модели в других регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

      #1293928
      • Cepreu Cepreu
        14.12.2416:35:12

        Мне не очень понятно, чем «реновация» принципиально отличается от расселения из аварийных домов, которое происходит по всей стране.

        #1293938
        • Нет аватара Kотенко Cергей
          14.12.2417:27:24

          Слово красивое и, главное, иностранческое    

          #1293941
        • Нет аватара termometrix
          14.12.2419:15:38

          «Реновация» или обновление.Что получает город и граждане от этой схемы?

          Муниципалитет получает большую земельную площадь под разрушенными старыми многоэтажными домами, обычно пятиэтажными домами хрущевской эпохи, площадь которой он мог продать и получить больше денег, и на территории которых могло быть возведено больше административных,коммерческих или новых жилых объектов.

          Новые дома для граждан,построенные на новом месте, как правило, намного выше по этажности, но построены на меньшем земельном участке.Пресловутый эффект Манхэттена.

          На деньги, полученные от продажи земли под пятиэтажными домами, муниципалитет строит новые жилые дома для граждан.Коэффициент плотности застройки района сохраняется или даже снижается, и таким образом на единицу площади не происходит чрезмерной застройки.Что граждане получают от программы обновления?Несколько более крупные и лучше благоустроенные новые дома. Это своего рода замена.Важным условием реализации этой схемы является то, что стоимость земли в границах населенного пункта или района должна быть относительно высокой для существования взаимной выгоды между клиентами и всеми застройщиками,администрация города выступает только в качестве посредника.Кроме того, эта программа охватывает гораздо более широкие слои населения чем переселение граждан из аварийного жилья.

          Перемещение из аварийного жилья почти полностью оплачивается совместно из федерального или регионального бюджетов.Жильцы аварийного жилья традиционно социально слабые люди и вообще не платят даже виртуально путем замены ветхого жилья новым жильем, как в программе обновления или замены жилого фонда по московскому образцу.

          При перемещении из аварийного жилья государство почти полностью оплачивает замены.Кроме того, многие аварийные дома находятся в крайних районах населенных пунктов, и их земельная стоимость значительно ниже, чем в их новых домах.Износ ветхого жилья делает его практически непродаваемым, его стоимость очень низкая.Соответственно, большая разница в стоимости замены оплачивается государством и местными бюджетами.

          Отредактировано: termometrix~20:40 14.12.24
          #1293947
          • Cepreu Cepreu
            14.12.2419:34:59

            Спасибо! Примерно так себе и представлял. На мой взгляд, одно к другому очень близко. Думаю, если будет возможность и необходимость, то всё население в среднесрочной перспективе будет жить в красивом, современном и комфортном жилье.

            #1293950
            • Нет аватара termometrix
              14.12.2419:49:28

              На мой взгляд, одно к другому очень близко. Думаю, если будет возможность и необходимость, то всё население в среднесрочной перспективе будет жить в красивом, современном и комфортном жилье.

              Совершенно верно.В принципе,так должно быть.

              Отредактировано: termometrix~19:51 14.12.24
              #1293955
      • Нет аватара iFil
        14.12.2420:10:58

        В Петербурге никакой реновации и нет. Увы. Хотя впервые объявляли программу реновации еще раньше чем в Москве. Но ничего не сделали, пшик, а сейчас и вовсе заморозили проект сразу до 2026 года.

        #1293958
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