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termometrix 16 октября 2024, 12:48 Статистика

Ввод жилья в России за девять месяцев увеличился на 2%

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Ввод жилья в России в январе-сентябре текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% — до 81,1 миллиона квадратных метров, передает информационный портал «Якутия 24» со ссылкой на РИА Новости.

В сентябре текущего года, по статистике Росстата, в стране возвели почти 9,9 миллиона квадратных метров — примерно на 3% больше, чем в сентябре 2023 года.

При этом населением, по данным ведомства, за девять месяцев построено 55,4 миллиона квадратных метров (68% в структуре ввода) — рост составил более 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре населением возведено 5,7 миллиона квадратов жилья — примерно на 4% меньше, чем год назад.

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Источник: https://yk24.ru/2024/10/vvod-zhilya...devyat-mesyaczev-uvelichilsya-na-2/

статистика, жилищное строительство, общество
  • Нет аватара vlTepes
    16.10.2414:07:54

    Без заемного финансирования строить нельзя.

    ЦБ ставкой 20+ убьет строительную отрасль под ноль в течение года-двух.

    Последний год шло завершение проектов профинансированных во времена ставки в 4.25-7,5 (кто еще помнит — ведь было и такое).

    Продажи последний год держались исключительно за счет льготной ипотеки — теперь ее обнулили для Москвы и Питера (а это львиная доля), а для Московской области обрезали в два раза.

    Из стройки останутся только проекты, где финансирование идет по целевым программам, а это слезы на общем фоне.

    Так что порадуемся может быть последнему отчету по росту в стройке.

    #1290590
    • Нет аватара termometrix
      16.10.2414:23:16

      В ближайшие несколько лет в строительном секторе, безусловно, будет спад, но…

      Президентом России поставлена ​​национальная цель — к 2030 году построить более 600 миллионов квадратных метров.

      Так что если будет резкий спад, то соответствующие радикальные изменения будут предприняты как ответ на кризис в строительстве. По крайней мере, мне так кажется.

      А если все зависит от ЦБ и Минфина, то никакой экономики быть не должно, важна только финансовая стабильность. Это нормально, потому что это финансовые институты.

      Однако на самом деле оба фактора могут сочетаться: учитывать финансовую стабильность и продуманный рост строительства и промышленности.

      #1290592
  • Нет аватара vlTepes
    16.10.2414:37:11

    Выход есть, но ЦБ никогда не даст ему реализоваться под лозунгом защиты «обманутых дольщиков» и «сохранения независимой финансовой инфраструктуры».

    Выход — пустить банки Китая на наш рынок, причем не в виде отдельных юрлиц созданных в РФ и имеющих связь с родителем только по факту владения.

    А именно что полноценных филиалов китайских банков, которые бы занимали средства не у нашего ЦБ, а в Китае и кредитовали бы в юанях наших граждан по нормальным ставкам, а не по конским.

    Ставка рефинансирования банка Китая ниже 3,5%

    При этом там действуют программы льготного рефинансирования ипотеки

    В общем, я за то, чтобы нашей экономике дали выбор — раз наш ЦБ не справляется, дайте пользовать тем ЦБ, который справляется.

    Конкуренция — двигатель прогресса. Глядишь и ЦБ почуяв утерю позиций начнет шевелиться в правильном направлении.

    #1290594
    • Нет аватара termometrix
      16.10.2417:18:48

      Центробанк России повышает регулярно ключевую ставку с прошлого года из-за высокой инфляции.Обесценивание рубля-одна из причин инфляции.

      Просто денежная масса в России росла в последние два года гораздо быстрее, чем предложение товаров и услуг или реальные возможности экономики. Этот дисбаланс привел к перегреву рынка недвижимости и росту цен на недвижимость,более чем на 80% за два года. В любом случае был надут спекулятивный пузырь, который мог привести к большим неприятностям для граждан, сбережениям граждан и их доходам и даже к еще большей девальвации рубля.

      Предложенный Вами механизм называется «carry-trade» и вполне осуществим в нынешней ситуации.Хорошая идея. Наши коммерческие банки могут и должны иметь возможность перекредитоваться путем привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов с помощью китайской банковской системы.Китайский рынок недвижимости все еще не полностью удовлетворен, спрос высок, но рынок ипотечного кредитования не находится под полной угрозой.Хотя и там есть проблемы.

      скрытый текст

      Отредактировано: termometrix~18:42 16.10.24
      #1290604
  • Нет аватара termometrix
    16.10.2421:24:26

    «За первые шесть месяцев текущего года выданы новые разрешения на строительство 23,5 млн кв. м жилья, что на 7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В целом на сегодня в России действуют разрешения на строительство 165 млн кв. м жилья. Это хороший задел на будущее», — отметил М. Хуснуллин.

    В настоящее время в стадии строительства находится практически 115 млн кв. м. жилья, возводимого по законодательству о долевом строительстве, — это более 2,33 млн квартир. Градостроительный потенциал земельных участков сегодня превышает 457 млн кв. м. жилья. Рост к аналогичному периоду 2023 года составил 11%.

    #1290627
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