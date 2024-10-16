Ввод жилья в России за девять месяцев увеличился на 2%Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Ввод жилья в России в январе-сентябре текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% — до 81,1 миллиона квадратных метров, передает информационный портал «Якутия 24» со ссылкой на РИА Новости.
В сентябре текущего года, по статистике Росстата, в стране возвели почти 9,9 миллиона квадратных метров — примерно на 3% больше, чем в сентябре 2023 года.
При этом населением, по данным ведомства, за девять месяцев построено 55,4 миллиона квадратных метров (68% в структуре ввода) — рост составил более 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре населением возведено 5,7 миллиона квадратов жилья — примерно на 4% меньше, чем год назад.
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