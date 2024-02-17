Космический грузовик «Прогресс МС-26» прибыл на МКС

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Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26», стартовавший в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Пристыковка к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС состоялась в 09:06 по московскому времени. По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите 180 суток.

«Прогресс МС-26» был запущен 15 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а».

Грузовик доставил на станцию около 2,5 тонн грузов, в том числе 1 478 тонн аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 580 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

Среди грузов — расходные материалы для нового научного эксперимента «Фуллерен» по выращиванию в многозонной электровакуумной печи МЭП-01 в многоцелевом лабораторном модуле «Наука» кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников.

Для нового научного эксперимента «Перспектива-КМ» на корабле отправили трансформируемую космическую конструкцию из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят конструкцию на малом исследовательском модуле «Поиск» во время будущего выхода в открытый космос для ее развертывания и испытаний.

На «Прогрессе МС-26» также полетела аппаратура для нового научного эксперимента «Орбита-МГ» с целью отработки технологий неразрушающего контроля технического состояния герметичных оболочек пилотируемых космических объектов длительной эксплуатации.

С 1978 года это была 187-я стыковка кораблей семейства «Прогресс» к орбитальным станциям, в том числе 92-я — с МКС.

На станции работает экипаж 70-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Среди грузов — расходные материалы для нового научного эксперимента «Фуллерен» по выращиванию в многозонной электровакуумной печи МЭП-01 в многоцелевом лабораторном модуле «Наука» кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников.

Для нового научного эксперимента «Перспектива-КМ» на корабле отправили трансформируемую космическую конструкцию из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят конструкцию на малом исследовательском модуле «Поиск» во время будущего выхода в открытый космос для ее развертывания и испытаний.

На «Прогрессе МС-26» также полетела аппаратура для нового научного эксперимента «Орбита-МГ» с целью отработки технологий неразрушающего контроля технического состояния герметичных оболочек пилотируемых космических объектов длительной эксплуатации.

С 1978 года это была 187-я стыковка кораблей семейства «Прогресс» к орбитальным станциям, в том числе 92-я — с МКС.

На станции работает экипаж 70-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

© www.interfax.ru

https://www.ros...osmos.ru/40188/

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