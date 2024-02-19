На СЗ «Яхты Попилов» заложена яхта по проекту «Аура 15.99»
15 февраля на верфи «Яхты Попилов» (Краснодарский край) заложен корпус нового проекта: стальной моторной яхты «Аура 15.99».
Новая модель стала еще более комфортной и удобной, в ней воплощены инновационные дизайнерские решения, проектная документация получит сертификат одобрения Морского Регистра Судоходства (РМРС).
В модели Аура 15.99 повышена мореходность, помещения станут еще больше и удобнее, появится большая и просторная платформа для купания. Это надежная, комфортная яхта с тремя двухместными каютами, двумя санузлами и современными уютными интерьерами.
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