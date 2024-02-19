Калужское ОНПП «Технология» приступила к серийному выпуску остекления для МС-21

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Входящее в Ростех Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени Ромашина начало серийное производство импортозамещенного остекления кабины экипажа МС-21.

В 2024 году предприятие поставит заказчику 12 комплектов изделий. К 2030 году планируется выпускать более 70 комплектов в год.

Птицестойкое остекление кабины экипажа МС-21 включает два лобовых, два боковых и два задних стеклоблока, которые состоят из склеенных полимерной пленкой упрочненных силикатных стекол. Они оснащены электрообогревом, что позволяет исключить обледенение и запотевание во время эксплуатации в различных климатических условиях.

Остекление выполнено из отечественных материалов.

«Сегодня производственные мощности предприятия позволяют обеспечить выпуск остекления для кабины экипажа в соответствии с графиком производства МС-21. В кооперации по производству изделий конструкционной оптики авиалайнера также задействованы компетенции нашего дочернего предприятия НИТС им. В.Ф. Солинова. Остекление выполнено из отечественных материалов, соответствует требованиям конструкторской документации и обеспечивает комфорт и безопасность летного состава», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин.

ОНПП «Технология» выпускает более 100 видов изделий конструкционной оптики для авиационной техники и является одним из лидеров производства данной продукции в России, занимая 45% рынка. Предприятие обладает исключительными правами более чем на 30 объектов интеллектуальной собственности, касающихся разработок в сфере производства остекления для авиационной техники, три из которых удостоены премий Правительства РФ в области науки и техники.

ОНПП «Технология» является одним из ключевых поставщиков материалов и комплектующих для отечественного авиастроительного комплекса. Наряду с авиационным остеклением предприятие выпускает широкую номенклатуру алюминиевых и полимерных сотовых заполнителей, звукопоглощающие конструкции и притираемые панели для перспективных авиационных двигателей, элементы конструкций планера, агрегаты из полимерных композиционных материалов.

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