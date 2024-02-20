РУСАЛ построил Центр спортивных единоборств в Тайшете

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В 2023 году РУСАЛ на собственные средства построил Центр спортивных единоборств «Сокол» в Тайшете. Современный спортивный комплекс общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров включает в себя два просторных зала, где дети занимаются дзюдо, боксом, универсальным боем и самбо. Стоимость проекта составила более 300 миллионов рублей. В здании есть два тренировочных зала с рингами и борцовскими коврами и тренажёрный зал. Аналогичные центры единоборств Русал уже построил в Братске и Саяногорске (заметки об этом есть на СУН), до 2025 года такие центры откроются в Шелехове, Ачинске, Дивногорске, Волгограде, Краснотурьинске, Нижнем Новгороде и Североуральске.

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Центр единоборств разместился по соседству с новым городским парком и стадионом «Локомотив». На развитие парка в 2024 году Русал выделил ещё 50 миллионов рублей.

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