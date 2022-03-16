Новая экономика Прибайкалья

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За последние полтора десятка лет Прибайкалье незаметно превратилось из бедного дотационного региона в бурно развивающуюся территорию с десятками интересных экономических проектов. По итогам 2021 года Иркутская область заняла первое место среди регионов Сибири по темпам роста в сфере строительства, годовой ввод жилья составил 506,9 квадратных метров на 1000 жителей — это четвёртое место в рейтинге. По темпам роста Иркутская область обладает второй экономикой среди субъектов РФ. Вместе с ростом экономики меняется жизнь в городах и сёлах, на территориях, где десятки лет было забвение, закипели стройки. Правительство Прибайкалья системно проводит работу по стабилизации ситуации в моногородах, они начали развиваться и по последним публикациям это заметно.

Согласно прогноза социально-экономического развития Приангарья на 2020-2024 годы среднегодовой темп роста валового регионального продукта запланирован на уровне 8,7%. Основными «козырями» Иркутской области в росте ВРП являются транспортные проекты, проекты по добыче углеводородов, строительству самолёта МС-21, а также промышленное производство. В статье предлагаю ознакомиться с некоторыми проектами, составляющими основу новой экономики Прибайкалья.

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17 декабря 2021 года состоялось торжественное открытие Тайшетского алюминиевого завода. Для Тайшета это без малейшего преувеличения стало событием трёх веков, последний раз столь грандиозное действие в этих краях случилось в 1897 году, когда в Тайшет скрипя припыхтел первый поезд. С тех пор в городской экономике других потрясений не было, если не считать закрытия множества предприятий, перед которыми маячило яркое будущее. И с тех самых пор, с конца XIX века, люди в железнодорожных кителях в Тайшете непрестанно считаются элитой общества. Железная дорога даже в самые смутные времена была неким эталоном стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

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Мощность первого пускового комплекса — почти 430 тыс. тонн алюминия и сплавов в год. Инвестиции РУСАЛа в проект составляют около 100 млрд. рублей. На заводе будет трудиться 1100 человек, две трети из них жители Тайшетского района. В основе первого пускового комплекса более 350 электролизеров, суточная производительность каждого из них составит более 3 тонн алюминия.

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Производственный комплекс Тайшетского алюминиевого завода на начальном этапе будет включать в себя два корпуса электролиза, литейный, анодный и энергетический цеха, а также комплекс объектов инфраструктуры. Ну, а когда завод заработает на полную мощь, он будет выпускать 750 тысяч тонн алюминия в год.

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Помимо алюминиевого завода РУСАЛ построил в городе анодную фабрику (ТАФ). Запуск первого этапа Тайшетской анодной фабрики - часть масштабного проекта компании, направленного на импортозамещение. Проект позволит обеспечить обожжёнными анодами предприятия компании — в первую очередь Тайшетский алюминиевый завод. Первый этап анодной фабрики выведен на проектные мощности в 2020 году, второй этап планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Мощность обоих этапов позволит производить 400 тыс. тонн обожжённых анодов, а также 150 тыс. тонн прокаленного кокса в год.

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Объем инвестиций в проект ТАФ составил свыше 52 млрд. рублей, а его реализация позволит обеспечить 100% уровень локализации анодного производства, исключить потребление импортной продукции и, как следствие, сократить зависимость от внешних поставщиков. По завершении строительства двух этапов будет создано около 900 рабочих мест.

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Для настоящих и будущих работников завода компания построила и ввела в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома в микрорайоне Мясникова. Это — более 17 000 квадратных метров жилья!

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В 2021 году РУСАЛ начал строительство микрорайона «Центральный» в Тайшете. Здесь на первом этапе планируется построить четыре дома на 360 квартир. В целом за три этапа строительства будет возведено 15 блок-секций на 792 квартиры (31 000 квадратов жилья). Это — самое масштабное строительство в городе в современной истории.

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Ещё летом стройка выглядела так.

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Сегодня первые восьмиэтажные дома Тайшета готовятся к сдаче.

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Теперь Правительство региона уделяет больше внимания городу, здесь построен новый спортивный комплекс и строится детский сад на 120 мест.

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Ведётся капитальный ремонт школы № 14.

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Весной 2021 года началась масштабная реконструкция городского парка. Проект — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах.

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По поручению губернатора территория, прилегающая к парку, должна развиваться комплексно. Поэтому муниципалитету предложено разработать проектно-сметную документацию, чтобы включить в программу капремонта прилегающую улицу Пушкина и построить наземный переход. На 2022 год уже запланирован капремонт улицы Пролетарской, на работы из областного бюджета направят 140 миллионов рублей.

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Строительство анодной фабрики и Тайшетского алюминиевого завода сопровождаются инвестициями компании РУСАЛ в развитие инфраструктуры и благоустройство региона. Компания инвестирует в строительство жилых домов (более 1000 квартир), развитие путевого сообщения ж/д станции, строительство дорог и моста, введение инженерных сетей, развитие социальной инфраструктуры. Реализация столь крупного объекта не только обеспечивает новые рабочие места, но и способствует удержанию в регионе молодых специалистов.

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Недавно в Тайшете отремонтирован бассейн на улице Мира. Его реставрация — совместный проект районной власти и компании РУСАЛ.

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В прошлом году компания построила в городе новый медицинский центр.

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Программа РУСАЛА по строительству в городе обширна и включает 16 позиций, что очень напоминает программы Сибура и Транснефти по ускоренному социально-экономическому развитию Тобольска или Коротчаево.

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Внимательные читатели должны заметить объект под № 16 — Аэропорт г. Тайшет. В декабре 2021 года глава города, губернатор Приангарья и руководство РУСАЛа заявили о намерении восстановления аэропорта в Тайшете. Сейчас в Тайшете транспортное сообщение в основном обеспечивает железная дорога, но до Иркутска ехать 11 часов. Планируется запустить рейсы до Красноярска, Братска и Иркутска. О сроках восстановления аэропорта пока не сообщается, но работа уже началась — оформляется земельный участок. Реконструкцию за свои средства выполнит компания «Русал». Этот проект нужен для социально-экономического развития Тайшетского района и реализации инвестпроектов «Русала», который к 2024 году должен принять решение о строительстве второй очереди алюминиевого завода.

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Другой точкой роста города является реконструкция железнодорожной станции, о её уникальности и этапах реконструкции можно прочитать в статье «Алюминиевое будущее Тайшета».

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Реконструкция станции Тайшет проводится в рамках реализации комплексного проекта ОАО «РЖД» по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей. Обновление станции проходит в пять этапов.

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Проект включает строительство участков главных путей, приемо-отправочных путей, соединительных путей, тупиков, стрелочных переводов, пассажирских платформ, здания табельной путевой части и других технологических зданий, сооружений и путепроводов, реконструкцию искусственных сооружений, пешеходного моста и железнодорожного путепровода.

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Работники одного из участков Тайшетской дистанции пути уже отметили новоселье, для них построена новая табельная. Этот современный, комфортабельный производственный объект был возведен в рамках II этапа реконструкции станции Тайшет.

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Завершается строительство вторых путей на железнодорожном участке «Междуреченск — Тайшет» Абаканского направления.

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Реконструкция станции Тайшет на стыке БАМа и Транссиба завершится в 2023 г.

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Проект по развитию станции является одним из важнейших по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в Иркутской области. Первоочередной задачей остается «расшивка» узких мест БАМа, существующие станции и действующие железнодорожные линии между ними реконструируют. На магистралях ведется строительство дополнительных вторых и третьих путей, а также технологических объектов в непосредственной близости от действующей инфраструктуры.

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С 2024 года суммарная провозная способность магистралей БАМа увеличится с нынешних 144 миллионов тонн до 180 миллионов тонн грузов в год. Стоимость всего проекта с учетом мероприятий для увеличения и ускорения транзитного контейнерного потока — 720 миллиардов рублей. В 2020-м общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры ВСЖД составил 62,8 миллиарда рублей, в 2021 году ВСЖД на развитие получила 134 миллиарда рублей. Общее количество объектов на БАМе и Транссибе, подлежащих реконструкции в Иркутской области — 51.

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Один из масштабных объектов рядом с Иркутском, где ведется реконструкция, — станция «Андриановская». Станция небольшая и располагается на горном перевале в Слюдянском районе. Сейчас на станции завершились буро-взрывные работы для удлинения станции в восточную сторону и развития путей для формирования толкачей по горно-перевальному участку, ещё предстоит заменить почти шесть километров железнодорожного полотна на бесстыковый «бархатный» путь.

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Один из грандиозных проектов реализован на БАМе. 28 июля 2021 года открыто движение по второму Байкальскому тоннелю, который пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Республику Бурятию. Протяженность тоннеля 6682 метра. Ввод в строй этого объекта и второго пути на участке Дельбичинда — Дабан увеличит его пропускную способность с 17 до 85 пар поездов в сутки или с 13,2 до 32,4 миллиона тонн грузов в год.

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В рамках развития ВСЖД сдала в эксплуатацию многоквартирные дома для своих сотрудников в Северобайкальске, на станциях Новая Чара, Таксимо, Вихоревка, Коршуниха-Ангарская. После катастрофического наводнения 2019 года ВСЖД оперативно передала местным администрациям сразу четыре многоквартирных дома: три в Тулуне и один в Нижнеудинске.

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Подробно о проектах Иркутской нефтяной компании я рассказывал осенью в статье «Место действия — Усть-Кут». За прошедшее время стройка серьёзно продвинулась вперёд.

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Прогресс проекта (проектирование, поставка материально-технических ресурсов, строительство) на конец 2021 года уже превысил 40%. Строительно-монтажные работы на площадках этилена выполнены на 15%, полиэтилена — на 22%. В 2021 году принято на работу 422 новых сотрудника, в настоящее время на заводе работает 592 человека, а ведь завод ещё не вступил в строй.

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На печах пиролиза — основном оборудовании Иркутского завода полимеров — завершился первый этап предварительного обжига футеровочного материала. В ближайшее время приступят к обвязке печей пиролиза технологическими трубопроводами.

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Новый завод встанет в ряд с современными производствами мира: предприятие абсолютно безопасно и отвечает самым высоким требованиям экологии и охраны окружающей среды. При строительстве используются современные технологии, отвечающие жестким международным и российским экологическим требованиям.

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В 2022 году на Иркутском заводе полимеров также запланирован масштабный объем работ. В январе на объекте стартовала активная фаза монтажа металлоконструкций и трубопроводов. В планах завершение бетонирования фундамента на площадках этилена и полиэтилена, и работы по прокладке подземных сетей.

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Вот почему возникла необходимость расширения БАМа. Станция «Лена» в Усть-Куте забита поездами, из Сибири вывозят добытое сырьё, обратно идут материалы для великих строек, в том числе и на газоперерабатывающий завод, маячащий вдалеке (на фото).

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Мини-фильм канала Discovery о строительстве Иркутского завода полимеров можно посмотреть здесь.

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«Большой Усть-Илимск» — флагманский проект масштабной инвестиционной программы Группы «Илим». Совокупный объем вложений по инвестпрограмме — около 200 млрд. рублей. Модернизация действующих целлюлозных производств на комбинатах в Братске и Усть-Илимске, а также создание нового целлюлозно-картонного комбината позволят компании стать одним из крупнейших мировых производителей небеленых упаковочных материалов.

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Старт проекту «Большой Усть-Илимск» был дан 21 июня 2018 года. В рамках проекта на площадке действующего, построенного в середине 80-х годов, комбината будет возведен новый целлюлозно-картонный завод мощностью 600 тыс. тонн картона в год. С учетом же объемов выпуска действующего производства, Усть-Илимский филиал Группы «Илим» приобретет статус «комбината-миллионника» с общим годовым объемом производства в 1,5 млн. тонн. Большинство процессов на новом производстве будут автоматизированы с учетом мировых экологических стандартов и наилучших доступных технологий.

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Так, в 2018 году для обеспечения новых мощностей на комбинате в Усть-Илимске был введен в эксплуатацию новый древесно-подготовительный цех (ДПЦ). Объем вложений по проекту, стартовавшему в 2015 году, составил 3,3 млрд рублей. Новый ДПЦ — это две автоматизированные технологические линии по производству щепы суммарной годовой производительностью 4 млн кубометров щепы. Современное производство позволит снизить потери древесного сырья, сократить потребление электроэнергии и воды на единицу продукции.

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К 2023 году, благодаря строительству целлюлозно-картонного комбината, в Усть-Илимске появится 850 рабочих мест.

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АО «Группа «Илим» будет способствовать развитию всего севера области. В 1 квартале 2021 года объём налоговых платежей от Группы «Илим» вырос на 55% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, и составил 612 миллионов рублей.

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Сегодня Усть-Илимск — крупный административный, экономический и культурный центр Восточной Сибири, один из молодых городов Иркутской области и, по мнению ведущих архитекторов страны, самый красивый и современный город в Прибайкалье.

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Чистый, напоенный хвойным ароматом воздух, многоэтажные дома в окружении стройных сосен, кедров и лиственниц, бережно сохранённых при строительстве, голубизна подступающего к городу рукотворного моря — всё это создаёт неповторимый колорит Усть-Илимска.

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© www.irk.ru

© www.irk.ru

Иркутский алюминиевый завод — первенец цветной металлургии в Восточной Сибири. Свой день рождения предприятие отметило 10 февраля 2022 года. В этот день зимой 1962 года на электролизере № 415 в четвертом корпусе была произведена первая выливка металла. Сегодня завод входит в состав компании РУСАЛ и выдает больше 400 тысяч тонн алюминия в год.

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Одно из ведущих предприятий российской алюминиевой отрасли, расположенное в промзоне города Шелехова, неподалёку от Иркутска, выпускает широкой ассортимент продукции, в том числе порядка 80 разновидностей сплавов. 2021 год стал для Иркутского алюминиевого завода рекордным. Отлили 158 тысяч тонн сплавов и произвели 161,7 тысячи тонн катанки, что составляет более 75% от общего объема производства. Сверх плана произведено 1638 тонн готовой продукции. В общей сложности за 60 лет работы ИркАЗ выпустил 15,9 миллиона тонн алюминия, из них 98,5% металла высшего сорта.

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О проекте глобального экологического преображения завода заговорили в прошлом году, к 2028 году завод глобально перестроят.

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На ИркАЗе планируется снести старые корпуса и на их месте возвести новые, останутся только корпуса 5 серии строительства, запущенные в 2008 году. Современные электролизеры РА-300 будут работать по технологии предварительно обожженного анода. Это собственная разработка Инженерно-технологического центра РУСАЛа. Модернизация преследует сразу несколько целей. Во-первых, перестройка завода усовершенствует качественные характеристики металла (хотя и сейчас иркутский алюминий отличает высокая степень его очистки). Во-вторых, вырастет выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, поставляемой на экспорт и внутренний рынок. В-третьих, технология улучшит условия труда рабочих. И, самое главное, экологическая обстановка во всём Шелеховском районе значительно улучшится.

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Что значит завод для города и насколько он важен? Спросите об этом тысячи шелеховчан, работающих на ИркАЗе и уверенных в своем будущем. Спросите тех, кто живёт и отдыхает в комфортном городе, который преображается благодаря поддержке РУСАЛа. Между РУСАЛом и администрацией города Шелехова и Шелеховского района выстроено сотрудничество, которое из года в год стабильно закрепляется новым соглашением.

В статье использованы фото из открытых источников.

P.S. Обязательно ознакомьтесь с развитием других городов Приангарья:

1. Малые города Приангарья (часть 1)

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3. Место действия -Усть-Кут

4. Цесовская набережная в Иркутске

5. Тулун — новая эра

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