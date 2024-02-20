В Чувашии открыли завод по производству блоков для строительства домов

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В Чувашии открыли новый завод объемно-блочного домостроения. Предприятие получило финансирование на сумму более 100 миллионов рублей от Фонда развития промышленности республики. Об этом сообщают в телеграм-канале Агентства инвестиционного развития Чувашии .

Завод объемно-блочного домостроения начал работать в Чувашии. Здесь производят объемные бетонные изделия для строительства домов. С конвейера предприятия блоки сходят уже готовыми к транспортировке на строительную площадку, где их устанавливают на фундамент. Блок-комнаты, которые выпускает завод, готовы на 80%.

Благодаря новому производству в Чувашии смогут возводить до 140 тысяч квадратных метров жилья в год. Первый дом по технологии объемно-блочного домостроения будет возведен в Новочебоксарске.

© pg21.ru

© pg21.ru

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