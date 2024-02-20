В морском порту Мурманск после реконструкции введен в эксплуатацию причал № 2. Реконструкция объекта осуществлялась в период с февраля 2020 года по июнь 2023 года в связи с износом причального сооружения.

© morflot.gov.ru

Цель реконструкции — восстановление работоспособности причала № 2 и создание дополнительных мощностей по приему, складированию и перегрузке угля, что позволит перераспределить объемы груза, переваливаемого на причале № 4 морского порта Мурманск, в полном объеме на причал № 2 и в дальнейшем вывести причал № 4 на реконструкцию. В результате выполненных работ на причале в настоящее время могут швартоваться суда повышенного дедвейта класса Panamax.

В рамках реконструкции выполнены работы по демонтажу старого причала, проведена забивка свайного основания (лицевая и анкерная стенка), осуществлены монтаж анкерных тяг и обратная засыпка, проведено устройство оголовка причала, подкрановых путей и покрытия причала. Более подробно с ходом реализации проекта реконструкции причала № 2 в морском порту Мурманск можно ознакомиться в разделе «Завершенные проекты» на сайте ФГУП «Росморпорт».

© morflot.gov.ru

Проект реконструкции причала № 2 реализован на принципах государственно-частного партнерства с АО «Мурманский морской торговый порт» в рамках федерального проекта «Развитие морских портов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

После ввода в эксплуатацию реконструированного причала № 2 длиной 284,4 м, шириной 40 м и отметками дна у кордона причала -14,8 м, проектной мощностью по перевалке более 1,5 млн тонн угля в год, на нем смогут обслуживаться суда длиной 235 м, шириной 38 м, осадкой в грузу 14,5 м.

Первое судно класса Ultramax валовой вместимостью 65 тыс. тонн было ошвартовано у причала 9 февраля 2024 года. После загрузки почти 59 тыс. тонн угля судно отправилось в морской порт назначения.

© morflot.gov.ru

Причал № 2 — один из самых первых причалов, построенных в 1916 году, в год основания города Романов-на-Мурмане (ныне город Мурманск). Ранее причал был реконструирован в 1972 году, и на момент начала очередной реконструкции имел значительный физический и моральный износ конструкций.

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