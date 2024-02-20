Цех по производству электронных изделий открыли в Марксе Саратовской области
ООО «НПФ «Моссар» занимается изготовлением светильников, торгового оборудования, электросчетчиков, тахографов
В 2024 году произведен первый выпуск готовой продукции в новом производственном цехе. В настоящий момент ведутся переговоры о заключении контрактов со сторонними организациями на поставку производимой продукции.
Инвестором вложено в проект 30 млн рублей и создано 35 новых рабочих мест. На данный момент готовится к сдаче новый участок по изготовлению источников питания.
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