Новый термический комплекс ввели в эксплуатацию на Демиховском машиностроительном заводе

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На приобретение оборудования ДМЗ получил льготный займ на развитие производства в размере 1,45 млрд рублей от Фонда развития промышленности.

Чтобы нарастить мощности по термообработке деталей редукторов предприятие приобрело комплекс из восьми электрических камерных печей, трёх электрических печей шахтного типа, трёх масляных и водяных закалочных ванн. Оборудование отечественное — произведено в Московской области.

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