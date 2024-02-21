ТМХ поставил на Сахалин 8 новых пассажирских вагонов локомотивной тяги

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ТМХ по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) передал «Пассажирской компании «Сахалин» 8 пассажирских вагонов локомотивной тяги с местами для сидения, которые используются для межрегионального и пригородного сообщения.

Сахалинские железнодорожники получат шесть вагонов модели 61-4458.00 и два — модели 61-4458.14. Общая стоимость техники — 692 млн рублей. Сделка профинансирована ВЭБ.РФ в том числе с использованием льготного финансирования, предоставляемого приоритетным проектам Дальнего Востока и Арктики.

© mashnews.ru

Стандартная планировка вагона модели 61-4458.00 включает в себя 60 посадочных мест, оснащенных эргономичными креслами с подлокотниками и откидными столиками. В вагоне модели 61-4458.14 располагается 46 кресел, есть купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Верхняя спальная полка в купе предназначена для сопровождающего лица. Для посадки и высадки маломобильных пассажиров тамбур оснащен подъемным устройством.

Все вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, аппаратами раздачи питьевой воды, информационными табло, экологически чистыми туалетами.

Новый подвижной состав, отправленный на Сахалин, будет использоваться на межобластных маршрутах Южно-Сахалинск — Поронайск и Южно-Сахалинск — Томари.

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