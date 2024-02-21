Завершены два знаковых грантовых проекта для импортозамещения в сельском хозяйстве

Компания «Агро-Оборудование» завершила разработку конструкторской документации на сито и шнек для сепаратора SB520 по проекту, поддержанному грантом Агентства по технологическому развитию (далее — Агентство).

© atr.gov.ru

В 2022 году «Сервисный центр» и 6 крупных потребителей из агропромышленного комплекса России обратились в Агентство с заявками на обратный инжиниринг данных комплектующих, которые используются в сельскохозяйственном оборудовании, однако в Россию завозятся преимущественно из-за границы. Принципиальными требованиями к ним являются высокая коррозионная стойкость к навозу и помету, продуктам производства и отходам скотобоен, пивоваренных и спиртовых заводов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и абразивному воздействию частиц перерабатываемых продуктов, а также включений пластика, силикатного песка различной крупности, каменно-металлических, растительных и искусственных волокнистых включений; длительный срок эксплуатации в специфических условиях.

© atr.gov.ru

После оценки экспертами Агентства технических возможностей создания российского аналога сита и шнека для сепаратора были проведены конкурсы на выбор разработчиков. Их победителем стало «Агро-Оборудование», с которым Агентство подписало два соглашения о предоставлении грантов в рамках программы поддержки обратного инжиниринга критически важных комплектующих (Агентство выступает его оператором в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 208 от 18 февраля 2022 года).

В ходе реализации проектов «Агро-Оборудование» провело все необходимые исследования сита и шнека, создало и испытало их опытные образцы, подготовило полные комплекты конструкторской документации, представленные затем в Агентство. Особое внимание было уделено подбору материалов (твердость по Бринеллю — не менее 165 HB), точному соответствию заявленным характеристикам (допуск на цилиндричность готового изделия — 0,2 … 0,3 мм) и контролю качества на выходе. Так, например, ячейки в зазорах сит должны иметь идентичную толщину. Это способствует равномерному разделению на фракции при сепарации, предотвращает засорение в отдельных ячейках при работе с одним сырьем и поломки. Даже незначительное отклонение от заданных характеристик снизит качество фильтрации, и значительно сократит срок службы сита.

© atr.gov.ru

«Агро-Оборудование» (г. Одинцово, Московская область) специализируется на разработке и производстве оборудования для сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, химической и пищевой отраслей, организаций МЧС России. Его выпуск осуществляется, в частности, на заводе компании, расположенном в особой экономической зоне «Дубна».

"Сервисный центр" (г. Одинцово, Московская область) занимается диагностикой, ремонтом и обслуживанием сепараторов, миксеров, мешалок, насосов и иного технологического оборудования. Также организация изготавливает и поставляет запасные части по заказам клиентов.

Фото: пресс-центр Агентства по технологическому развитию

Оригинал статьи: «Агентство по технологическому развитию» (c)

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.