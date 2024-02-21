Белые лебеди

© tehnoomsk.ru

На Казанском авиационном заводе имени С.П.Горбунова завершается подготовка к сдаче стратегических ракетоносцов Ту-160М.

В новом цехе завода, построенным за последние полгода, стоят 4 стратега. Это две глубоко модернизированные машины с бортовыми номерами «07» и «08» (Ту-160М) и две машины новой постройки — «22» и «23» (Ту-160М2).

Предприятия «Ростеха», в том числе входящие в ОАК, провели титаническую работу для возобновления производства самолётов.

«Возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 стало настоящим вызовом для всей кооперации предприятий Ростеха — в сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолёта.

Сегодня можно уверенно сказать, что с этим вызовом мы успешно справились. Модернизированный самолёт Ту-160М сохраняет внешний облик, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых решений. В настоящее время это один из наиболее мощных боевых самолётов в мире», — прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Ракетоносец Ту-160М — это глубокая модернизация стратегического бомбардировщика Ту-160, созданного в 1970-х годах. Ту-160М способен развивать впечатляющую для такого гиганта скорость — до 2000 км/ч. Самолёт может с легкостью отрываться от перехватчиков и преодолевать зону ПВО противника.

На самолётах Ту-160М установлено новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Самолёты Ту-160М оснащаются новыми серийными двигателями НК-32-02.

© tehnoomsk.ru

© tehnoomsk.ru

© tehnoomsk.ru

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