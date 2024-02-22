В Пулково внедрены российские турникеты eGate

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В аэропорту Пулково запущена полностью российская автоматизированная система проверки посадочных талонов при проходе через турникеты eGate в зоне вылета внутренних авиалиний. Проект реализуется в рамках программы импортозамещения в аэропорту технических и программных средств иностранного производства. Об этом рассказали в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Новшество позволяет пассажирам пройти на посадку в самолёт, самостоятельно отсканировав свой посадочный талон или QR-код на мобильном устройстве. На данный момент турникетами оборудованы два выхода на посадку, к концу 2024 года планируется установить их на всех выходах в зоне вылета внутренних рейсов.

«Установка автоматизированных турникетов — часть проекта по созданию в аэропорту Пулково „бесшовной“ среды для пассажиров. Она предполагает повышение скорости прохождения предполётных процедур за счёт автоматизации части процессов. По нашим оценкам, время на обслуживание всех пассажиров, ожидающих посадки, сократится на четверть», — отметил директор по наземному обслуживанию компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Павел Кушниренко.

Электронные турникеты выполнены из нержавеющей стали, произведены в России компанией «ЭЛСИ», которая совместно с ГК «Искандер» поставила, настроила и интегрировала их с системой учёта мобильных посадочных талонов «СпецКонтроль», разработанной компанией «Неолабс».

Система датчиков движения позволяет отследить расположение и движение пассажира и ручной клади во время прохода через турникет, исключая возможность встречного прохода. Для обеспечения безопасности устройства оснащены управляемым сервоприводом, который учитывает скорость открытия и закрытия створок. После прохождения турникетов система передает агенту аэропорта всю необходимую информацию о пассажире.

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