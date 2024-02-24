В Брянске запустили производство полугерметичных поршневых компрессоров
Брянский завод холодильного оборудования запустил производство в России высокоэффективных полугерметичных поршневых компрессоров БРЕЙЗЕР.
Модельный ряд включает среднетемпературные и низкотемпературные компрессоры с объемной производительностью от 18 до 151 м3/час.
производительность среднетемпературных компрессоров от 9,5 до 83 кВт.
производительность низкотемпературных компрессоров от 4,9 до 43 кВт.
Завод оснащён оборудованием, позволяющим выполнять проектирование, металлообработку, окраску, сборку, электрические тесты и тесты производительности на специальных стендах производимой продукции.
Компрессоры адаптировали под российский рынок, прототипы прошли необходимые испытания в международных лабораториях, обладают высокой производительностью и минимальным энергопотреблением. Для осуществления дальнейшего сервиса и ремонта поставляются оригинальные сертифицированные запасные части, прошедшие тесты в специализированной лаборатории.
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