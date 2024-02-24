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Производство

В Брянске запустили производство полугерметичных поршневых компрессоров

 © holodcatalog.ru

Брянский завод холодильного оборудования запустил производство в России высокоэффективных полугерметичных поршневых компрессоров БРЕЙЗЕР.

Модельный ряд включает среднетемпературные и низкотемпературные компрессоры с объемной производительностью от 18 до 151 м3/час.

  • производительность среднетемпературных компрессоров от 9,5 до 83 кВт.

  • производительность низкотемпературных компрессоров от 4,9 до 43 кВт.

Завод оснащён оборудованием, позволяющим выполнять проектирование, металлообработку, окраску, сборку, электрические тесты и тесты производительности на специальных стендах производимой продукции.

Компрессоры адаптировали под российский рынок, прототипы прошли необходимые испытания в международных лабораториях, обладают высокой производительностью и минимальным энергопотреблением. Для осуществления дальнейшего сервиса и ремонта поставляются оригинальные сертифицированные запасные части, прошедшие тесты в специализированной лаборатории.

 © holodcatalog.ru

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Источник: https://holodcatalog.ru/news/new-eq...-porshnevykh-kompressorov-v-rossii/

машиностроение, Брянская область
  • Великоросс Великоросс
    24.02.2422:33:54

    Отлично! Но очень не хватает отечественных компрессоров для бытовых холодильников и желательно с медной обмоткой, ибо даже белорусский «Атлант» опустился до алюминия, как в компрессорах (которые к тому же шумноваты), так и в испарителях.

    В холод-ки отечественной сборки в настоящее время устанавливают в основном китайские компрессора Jiaxipera.

    #1278064
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