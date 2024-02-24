Первый фотосепаратор «СиСорт» начал работать в Индии

Специалисты алтайской компании «СиСорт» запустили первый фотосепаратор на территории Индии. Оборудование установлено на предприятии по фасовке зерна и бобовых культур. Теперь дилер «СиСорт» в Индии сможет показывать оборудование в деле. Аппарат был приобретен индийской стороной еще в 2023 году, однако доставка заняла несколько месяцев.

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Компания «СиСорт» поставляет свое оборудование в 30 стран мира, Индия — 31-ая страна в этом списке. Предприятие активно отправляло фотосепараторы в Европу, однако теперь пришлось сместить экспортный вектор.

«У нас уже есть два дилера-партнера в Индии. Один — в Джайпуре, другой — в Калькутте, то есть один на западе страны, другой — на востоке. Второй дилер приобрел наш аппарат, его установка и настройка также запланирована на ближайшее время. После дилеры начнут приглашать клиентов, показывать им фотосепаратор и продавать», — рассказал руководитель отдела внешнеэкономической деятельности «СиСорт» Александр Старков.

В середине февраля исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков выступил на заседании Клуба экспортеров Алтайского края, где рассказал об особенностях выхода на рынок Индии. В частности, про сложности с логистикой и длительность доставки оборудования на территорию страны, про особенности оплаты — в Индии, в отличие от Европы, не практикуется полная предоплата.

"Однако несмотря на все эти сложности рынок Индии очень важен для нас, он открывает для предприятия интересные перспективы. Начнем с того, что это огромный рынок, на котором потенциальный спрос на наше оборудование в десятки раз превышает европейский", — отметил Виталий Савинков.

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Чтобы выйти на рынок Индии, компании пришлось поработать над самим аппаратом, пересмотреть ценовую политику. Александр Старков рассказал, что предприятия этой страны покупает много больших аппаратов. И тут «СиСорт» может предложить обновленный шестилотковый Смарт Сорт (SmartSort). Фотосепараторы там востребованы для сортировки риса, бобовых, технических зерновых, а также специй и орехов. Именно эти культуры там широко распространены.

«В Джайпуре по договоренности с дилером фотосепаратор установили на предприятии, которое занимается фасовкой зерна и бобовых. Это и реальное производство, и демозал — туда будут приводить покупателей, которые захотят оценить оборудование в деле перед покупкой», — отметил Александр Старков.

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Важную роль в выходе на рынок Индии сыграла бизнес-миссия, организованная в 2023 году правительством Алтайского края. Благодаря этой поездке руководители «СиСорт» смогли лично пообщаться с потенциальными партнерами и клиентами в стране.

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (нории, конвейеры).

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