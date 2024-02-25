Московский «МЗ Поток» запустил новый участок механообработки

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Столичный производитель технологического оборудования в январе 2024 года ввёл в эксплуатацию участок механообработки, оснащённый семью новыми станками с числовым программным управлением. Его запуск позволит увеличить локализацию производства центробежных насосов до 85%.

По словам гендиректора завода Михаила Леонова, компания начала реализовывать программу импортозамещения ещё в 2013 году.

«Например, в 2021 году для дальнейшей локализации были разработаны и запущены в производство центробежные насосы под новой маркой, которые не уступают иностранным аналогам по качеству и техническим характеристикам», — сообщил генеральный директор.

Сейчас доля локализации на некоторые виды технологического оборудования на предприятии достигает 90%, обратил внимание Леонов.

Центробежные насосы востребованы во многих сферах. Особенно активно их применяют в промышленном производстве, ЖКХ, а также в нефтегазовом и агропромышленном комплексах. Такая продукция позволяет эффективно работать с разными типами жидкостей, в том числе с вязкими, агрессивными и токсичными средами.

Кроме того, город предоставил предприятию земельный участок площадью 1,5 гектара под реализацию масштабного инвестиционного проекта. Компания возведет там новый производственный комплекс по выпуску технологического оборудования. Это позволит в два раза увеличить выпуск устройств и начать разрабатывать новые типы изделий.

© 360tv.ru

© 360tv.ru

© 360tv.ru

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