13 новых патрульных машин получила рязанская Госавтоинспекция

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В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в автопарк региональной Госавтоинспекции поступили 13 новых автомобилей, имеющих все необходимое оснащение для решения повседневных задач по обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона и сохранению жизни и здоровья граждан.

Все автомобили имеют повышенные динамические характеристики и снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Также транспортные средства оснащены радиостанциями и видеорегистраторами с устройствами для хранения записей. Пополнение в автопарке рязанской Госавтоинспекции позволит максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя задачи, поставленные национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и будет способствовать снижению травматизма на дорогах Рязанской области.

Экипажи ДПС на новых автомобилях будут нести службу в областном центре, а также в районах области, в том числе, на дорогах федерального значения.

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