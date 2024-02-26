В Курской области открыли новую взрослую поликлинику в Обояни

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Строительство объекта велось в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Работы начались в конце 2022 года. Новое трехэтажное здание поликлиники построено по современным технологиям, в соответствии с действующими требованиями, в том числе с учетом требований «бережливой поликлиники», оснащено современным высокотехнологичным оборудованием и новой мебелью.

В наборе структурных подразделений взрослой поликлиники предусмотрены следующие отделения: отделение неотложной помощи, отделение профилактики, терапевтическое отделение, отделение узких специалистов, отделение восстановительного лечения, центральная стерилизационная.

Всего будет создано 148 рабочих мест, в том числе 45 врачей, среднего медицинского персонала 73 единицы и 30 единиц прочего персонала. На сегодняшний день укомплектованы практически все штатные единицы.

Фото: ТРК «Сейм»

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