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Транспорт, спецтехника и логистика

Трамвайный вагон модели 71-639 «Кастор

 © www.ukvz.ru

Предприятие Госкорпорации «Роскосмос» представляет первую модель из семейства трехсекционных вагонов со 100% низким уровнем пола — «Кастор».

Трамвайный вагон модели 71-639 «Кастор» — полностью низкопольный трехсекционный шестиосный четырехдверный трамвайный вагон. Разработан специально для эксплуатации в ряде городов России в базовом варианте с учетом оснащения всеми необходимыми функциями для организации комфортных и безопасных перевозок пассажиров, в том числе и маломобильных граждан. Трамвай обладает рядом уникальных характеристик.

АО «УКВЗ» (предприятие Госкорпорации «Роскосмос») впервые начинает продвигать популяризацию космоса через названия трамваев звездами нашей галактики. Предприятие не только хочет использовать названия звезд в моделях трамваев, подчеркивая уникальность города через код региона, но и обратить внимание на дальний космос.

Созвездие Близнецов расположено в северном небесном полушарии и представляет близнецов Кастора и Поллукса. Поллукс имеет статус беты Близнецов и является самой яркой звездой в созвездии. Кастор — двоичная звезда, являющаяся альфой созвездия и обладающая видимой величиной. Возраст звезды определен как около 370 млн лет, расстояние от Солнца — приблизительно 50 световых лет.

 © www.ukvz.ru

Ключевые преимущества

Основным преимуществом трамвая является его цена. На сегодняшний день это самая выгодная цена на рынке на трехсекционный трамвай в своем классе — до 155 млн руб. в базовой комплектации.

  • Наибольшее количество сидячих мест среди трамваев подобного класса на российском рынке — 64 места плюс 1 место для маломобильных пассажиров. Это обеспечивает безопасность при перевозке пассажиров и делает трамвай 71-639 «Кастор» незаменимым на длинных маршрутах.

  • Самый короткий вагон в своем классе — немногим более 25 м — более удобен в маневрировании, при расстановке на веере и в депо, при этом пассажиропоток при посадке-высадке остается высоким благодаря оптимальной компоновке дверных проемов.

  • Применение технологических решений позволяют трамваю эксплуатироваться на маршрутах, где имеются радиусы поворота 14 м.

  • Возможность эксплуатировать без реконструкции посадочных платформ за счет длины вагона.

  • Идеальная модель для магистральных маршрутов. Исполнение вагона подразумевает движение вагона на повышенных скоростях (до 90 км/ч).

  • Возможна реализация в двухкабинном исполнении (челночное исполнение).

  • Возможна опция увеличенного автономного хода (до 30 км).

Внимание к деталям

Эргономичные поручни, комфортные сиденья и их оптимальная компоновка, подсветка в темное время суток кнопок открывания дверей и пассажирского салона, внешняя контурная подсветка, футуристичный дизайн, баланс материалов, плавный ход, разъемы для зарядки гаджетов, индивидуальный дизайн трамвайных вагонов (брендинг под городские цели) — все это делает трамвай 71-639 «Кастор» украшением самого притязательного города в любом уголке мира.

«Мы специально делали трамвай в бюджете на 20% ниже рынка, чтобы он стал доступным для городов, что должно повлиять на продвижение трамвая и облегчить городам финансовую нагрузку», — сказал генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

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Источник: https://www.ukvz.ru/media/novosti/g...y-nizkopolnyy-tramvaynyy-vagon-kas/

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УКВЗ, Трамвайный вагон модели 71-639 «Кастор»
  • artal artal
    26.02.2415:19:48

     © pchela.news

    В Челябинск привезли новый трёхсекционный вагон для метротрама: https://pchela....ws/detail/35484

    #1278122
  • Нет аватара Tcheluskin
    26.02.2417:29:21

    Трамваю плюс,

    Но название плохое. Я понимаю, что Кáстор — сын Зевса и звезда в созвездии Близнецы. Или хотя бы угол наклона оси вращения колеса. Но люди будут читать Кастóр, типа, э-э, трамвай с «урезанной» функциональностью :-\

    UPD: Ещё, судя по фото в 1-м комментарии, тележка в средней секции приводная. А зачем? У предшественника 71-631 — пассивная же вроде, не.

    Отредактировано: Tcheluskin~17:59 26.02.24
    #1278127
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    26.02.2419:54:23

    А мне название нравиться — космическое, звездное.

    Видно что трамвай из Роскосмоса !!

    #1278131
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