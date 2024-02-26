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Предприятие Госкорпорации «Роскосмос» представляет первую модель из семейства трехсекционных вагонов со 100% низким уровнем пола — «Кастор».

Трамвайный вагон модели 71-639 «Кастор» — полностью низкопольный трехсекционный шестиосный четырехдверный трамвайный вагон. Разработан специально для эксплуатации в ряде городов России в базовом варианте с учетом оснащения всеми необходимыми функциями для организации комфортных и безопасных перевозок пассажиров, в том числе и маломобильных граждан. Трамвай обладает рядом уникальных характеристик.

АО «УКВЗ» (предприятие Госкорпорации «Роскосмос») впервые начинает продвигать популяризацию космоса через названия трамваев звездами нашей галактики. Предприятие не только хочет использовать названия звезд в моделях трамваев, подчеркивая уникальность города через код региона, но и обратить внимание на дальний космос.

Созвездие Близнецов расположено в северном небесном полушарии и представляет близнецов Кастора и Поллукса. Поллукс имеет статус беты Близнецов и является самой яркой звездой в созвездии. Кастор — двоичная звезда, являющаяся альфой созвездия и обладающая видимой величиной. Возраст звезды определен как около 370 млн лет, расстояние от Солнца — приблизительно 50 световых лет.

© www.ukvz.ru

Ключевые преимущества

Основным преимуществом трамвая является его цена. На сегодняшний день это самая выгодная цена на рынке на трехсекционный трамвай в своем классе — до 155 млн руб. в базовой комплектации.

Наибольшее количество сидячих мест среди трамваев подобного класса на российском рынке — 64 места плюс 1 место для маломобильных пассажиров. Это обеспечивает безопасность при перевозке пассажиров и делает трамвай 71-639 «Кастор» незаменимым на длинных маршрутах.

Самый короткий вагон в своем классе — немногим более 25 м — более удобен в маневрировании, при расстановке на веере и в депо, при этом пассажиропоток при посадке-высадке остается высоким благодаря оптимальной компоновке дверных проемов.

Применение технологических решений позволяют трамваю эксплуатироваться на маршрутах, где имеются радиусы поворота 14 м.

Возможность эксплуатировать без реконструкции посадочных платформ за счет длины вагона.

Идеальная модель для магистральных маршрутов. Исполнение вагона подразумевает движение вагона на повышенных скоростях (до 90 км/ч).

Возможна реализация в двухкабинном исполнении (челночное исполнение).

Возможна опция увеличенного автономного хода (до 30 км).

Внимание к деталям

Эргономичные поручни, комфортные сиденья и их оптимальная компоновка, подсветка в темное время суток кнопок открывания дверей и пассажирского салона, внешняя контурная подсветка, футуристичный дизайн, баланс материалов, плавный ход, разъемы для зарядки гаджетов, индивидуальный дизайн трамвайных вагонов (брендинг под городские цели) — все это делает трамвай 71-639 «Кастор» украшением самого притязательного города в любом уголке мира.

«Мы специально делали трамвай в бюджете на 20% ниже рынка, чтобы он стал доступным для городов, что должно повлиять на продвижение трамвая и облегчить городам финансовую нагрузку», — сказал генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

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