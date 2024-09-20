10 новых трамвайных вагонов вышли на маршруты в Краснодаре
Всего в краевую столицу прибыли 20 новых трамваев УКВЗ.
10 вагонов вышли на линию, ещё 10 трамваев сейчас готовят к выходу на линию в Западном трамвайном депо Краснодара.
Новые вагоны — это трамваи со 100% низким уровнем пола
и широкими проходами.
Оснащены системой кондиционирования, светодиодными маршрутными указателями и бегущей строкой для информирования пассажиров.
Умная система видеонаблюдения трамваев контролирует ситуацию на дороге, в салоне, а также следит за состоянием здоровья водителя
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