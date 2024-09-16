УКВЗ начал поставки новых трамвайных вагонов в Челябинск

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Всего предприятию Роскосмоса предстоит поставить 56 трамваев, часть

из которых имеет 100% низкий уровень пола, часть — 40% низкий уровень пола.

12 сентября два первых вагона модели 71-623-04 прибыли в столицу Южного Урала.

Новые трамвайные вагоны приспособлены для работы в составе поезда из двух вагонов по системе многих единиц, оборудованы терминалами системы бесконтактной оплаты проезда, видеопанелями.

Пассажиров ждут удобства, позволяющие совершить поездку с максимальным комфортом.

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