УКВЗ начал поставки новых трамвайных вагонов в Челябинск
Всего предприятию Роскосмоса предстоит поставить 56 трамваев, часть
из которых имеет 100% низкий уровень пола, часть — 40% низкий уровень пола.
12 сентября два первых вагона модели 71-623-04 прибыли в столицу Южного Урала.
Новые трамвайные вагоны приспособлены для работы в составе поезда из двух вагонов по системе многих единиц, оборудованы терминалами системы бесконтактной оплаты проезда, видеопанелями.
Пассажиров ждут удобства, позволяющие совершить поездку с максимальным комфортом.
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Источник: https://t.me/roscosmos_gk/14941
16.09.2415:11:25