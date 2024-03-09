Пермский филиал «Уралхим» запустил новый участок синтеза нитрата аммония

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В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» завершены работы по техническому перевооружению цеха № 3А. На агрегате по выпуску гранулированной аммиачной селитры был установлен дополнительный участок синтеза и выпаривания нитрата аммония, что позволило увеличить выпуск аммиачной селитры.

Новый узел стал третьим аналогичным на производстве. Дополнительная установка позволит снизить нагрузку с действующего оборудования и увеличит его межремонтный пробег.

С её появлением на «Азоте» возникла необходимость в увеличении штата аппаратчиков и операторов дистанционного пульта управления. Для обслуживания трёх аппаратов использования тепла нейтрализатора в каждой смене теперь работают по три аппаратчика и по три оператора. Всего было создано 10 новых рабочих мест.

Реализация этого проекта выполнялась поэтапно и заняла 2,5 года. Пуско-наладочные работы начались в декабре 2023 года, а обкатка технического и динамического оборудования прошла успешно в январе 2024 года без обнаружения дефектов. Качество выпускаемой продукции на новом участке также соответствует необходимым требованиям.

Директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Андрей Семенюк рассказал, что благодаря реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению цеха № 3А удалось увеличить возможную суточную норму выпуска продукции более чем на 15%. Он также отметил, что введение дополнительного оборудования открывает новые возможности для расширения продуктовой линейки и её составляющих.

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