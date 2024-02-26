ООО «Омский завод инновационных технологий «Энергомаш» открыло новый цех

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В промзоне Кировского округа на улице Мельничной был введен в эксплуатацию новый производственный цех.

Он представляет собой постройку переменной этажности общей площадью почти 6500 квадратных метров. Застройщик нового объекта — ООО «Омский завод инновационных технологий Энергомаш».

Компания специализируется на выпуске котельного оборудования и котлов и имеет разнообразный спектр поставок.

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