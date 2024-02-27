Новое оборудование для автомобильного завода «КАМАЗа»

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На автомобильный завод «КАМАЗа» прибыла первая партия оборудования, закупленного в рамках инвестиционного проекта «Производство мостов». Организация выпуска ведущих мостов для большегрузов поколения К5 положила начало глобальным преобразованиям практически всего агрегатного производства автомобильного завода.

По словам администратора проекта, главного специалиста проектной группы автомобильного завода Ильяса Ганиева, уже высвобождено 10 тыс. кв. метров площадей под монтаж оборудования, произведён демонтаж 11 единиц оборудования в цехах картеров и тормозов, 50 станков перенесены в другие цеха агрегатного производства. В этом году планируется освободить ещё 5 тыс. кв. метров производственных площадей и перемонтировать 45 единиц оборудования. На обновлённых площадках до конца года предполагается залить бетонные полы на площади 10 тыс. кв. метров, 2 тыс. «квадратов» уже готовы под перемонтаж действующего оборудования. Начались работы по санации и окраске металлоконструкций. После того как перекрытия под крышей окрасят в светлые тона, в обновлённых цехах станет намного светлее.

Уже прибыли три токарных станка с ЧПУ с роботизированным комплексом для изготовления фланцев. Они будут установлены в цехе передних осей. Ждут распаковки и установки два горизонтально-фрезерных обрабатывающих центра с ЧПУ для изготовления крышек подшипников, рычагов, кронштейнов. Запуск этого оборудования намечен на апрель. В ближайшие два месяца ожидается прибытие ещё одного токарного станка с ЧПУ, а также моечной машины для полуосей ведущих мостов большегрузов.

Всего в этом году автомобильный завод примет 71 единицу оборудования (большая часть во втором полугодии), в следующем ожидается 29 станков и агрегатов. На обновлённых участках будут организованы эргономичные рабочие места, появится новое помещение для персонала, планируется создание комнат наладки, оборудованных измерительными машинами.

Начались преобразования и в цехе мостов. Завершён перенос линии сборки передних мостов модели 6522 на новый участок. На освобождённой площади организуется зона логистики.

В первом полугодии начнётся модернизация двух ниток конвейера. На третьей ленте после преобразований будут собираться мосты для К3 и К5, а на четвёртой — мосты для автомобилей тяжёлого семейства поколения К5. На линиях сборки мостов планируется замена всей транспортной системы — мотора редуктора, электрооборудования, движущего настила, появятся стойки, адаптированные под сборку новой конструкции мостов. С помощью удобных в управлении крановых систем с плавным ходом можно будет легко установить и снять громоздкие комплектующие для узлов.

Важно обеспечить прослеживаемость и идентификацию сборки продукции. На линии ведущих гипоидных мостов для К5 планируется внедрить систему МЕS. Качество и прослеживаемость особо ответственных соединений обеспечат гайковёрты с фиксированным моментом затяжки и обратной связью. Все данные о процессе затяжки будут поступать в автоматическую систему управления линии и отображаться вместе с плановыми и фактическими показателями на андон-мониторах цеха в режиме реального времени.

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