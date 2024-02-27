Санкционочку производим? Репортаж с завода где делают «Суперджет». Яблоку негде упасть!

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Побывал на заводе в Комсомольске-на-Амуре где производят SuperJet-100. Многие думают что санкциям удалось остановить производство. Но это не так! Завод работает на полную, и в производстве сейчас только новые, импортозамещенные самолеты (SJ-100). Их производят параллельно с сертификацией, чтобы как только все необходимые разрешающие документы будут получены, тут же начать поставки в авиакомпании. Так что мы еще полетаем на Суперджете!

Я был на заводе в сентябре, в рамках автопробега #открываемдальний, но руки до монтажа ролика дошли только сейчас. В целом, с тех пор кардинально ничего не изменилось, потому что основной затык сейчас в двигателе ПД-8, который итак разрабатывается с максимально возможной скоростью, и похоже поставит мировой рекорд в этой дисциплине — скорость разработки двигателя для пассажирского лайнера. Но нельзя быстрее, чем и так очень быстро. Двигатель будет возить пассажиров, поэтому должен пройти все этапы испытаний и сертификации. И со дня на день, вот тот белый самолет на моем видео, должен полететь. У него под крылом ПД-8, и до конца года испытания должны быть завершены.

Но, как видим, отсутствие двигателя не торомозит производство лайнеров. Их делают, просто пропуская некоторые этапы. Потом они будут дожидаться двигателей и шасси на стоянке между ЦОД и ЛИС, когда мы там были, там уже стоял один «почтидостроенный» лайнер. Теперь их там, видимо, много. Всего в постройке в цехах я начитал 12 серийных лайнеров, и три опытных. Еще один уже готовый грустил на стоянке. То есть в сумме 16 самолетов. Но как нам сказали, на других заводах ОАК уже в производстве детали еще для 12 лайнеров. Это как конвейер: из ЦОС выходит готовый фюзеляж, тут же в цехе сборки фюзеляжа формируется новый пост, где начинают сборку нового лайнера, детали для которого приходят с других заводов. Итого, в любой момент времени в постройке 24 самолета.

Но зато, когда будет сертифицирован ПД-8, а к тому времени закончатся и испытания шасси, которые сейчас активно идут в Новосибирске на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА), то в кратчайшие сроки ожидающие их самолеты будут доукомплектованы, испытаны и переданы заказчикам. То есть в 2025 году нас ждет просто лавина новых самолетов, и это не турбопатриотические мечты, это факт, основанный на том, что я увидел на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

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