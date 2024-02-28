В Тобольске на ЗапСибНефтехиме-2 началась заливка фундамента под ДГП-2

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26 февраля 2024 года на строительной площадке ЗапСибНефтехим-2 началось бетонирование оснований для установок нового комплекса дегидрирования пропана и производства полипропилена (ДГП-2). Теперь проект вышел на важный этап, после которого завод буквально начнёт расти вверх. Свайные работы ещё продолжаются на отдельных участках параллельно с заливкой фундаментов, а уже этим летом начнётся доставка технологического оборудования. Это третий этап развития промплощадки, проектная мощность нового завода — 570 тыс. т полипропилена в год.

Ввод комплекса обеспечит устойчивую сырьевую базу для проектов по выпуску отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на импортозамещение. А локализация в части общехозяйственных закупок товаров, услуг и работ составит 80%.

На ДГП-2 будут применяться природосберегающие технологии: современное пыле и газоулавливающее оборудование с показателями эффективности до 99%. А замкнутая система водоснабжения позволит многократно использовать всю задействованную в технологическом цикле воду.

Проект реализуется, в том числе, в рамках соглашения о модернизации действующих и создании новых нефтегазохимических мощностей, подписанного в 2022 году СИБУРом и Минэнерго России.

Запуск производства запланирован на 2027 год. Первую сваю под комплекс ДГП-2 забили в августе 2023 г.

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