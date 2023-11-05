Тюменское импортозамещение (часть 9)

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В Тюменской области индекс промпроизводства увеличился до 110,3% за семь месяцев 2023 года, благодаря этому Большая Тюменская область вошла в десятку сильнейших регионов РФ по экономическому потенциалу. Топ-35 субъектов возглавили все регионы «Тюменской матрёшки», а также Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Татарстан, Свердловская, Иркутская и Ленинградская области.

Главной новостью тюменского импортозамещения последних месяцев является начало строительства нового комплекса производства полипропилена ДГП-2 на промышленной площадке «Запсибнефтехима» в Тобольске .

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Это важный для развития нефтегазохимической отрасли проект. Он позволит дополнительно вовлечь в углубленную переработку сжиженный углеводородный газ для создания востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Проект ДГП-2 — третий этап развития полимерного направления отечественной нефтегазохимии в Тобольске. Его реализуют в рамках заключенного в январе 2022 года соглашения между СИБУРом и Минэнерго России о модернизации действующих и создании новых мощностей. Объем инвестиций в проект оценивается в 195,5 млрд рублей, почти вдвое превышает обязательства, которые компания приняла на себя в рамках соглашения. С учетом проекта ДГП-2 объем инвестиций СИБУРа в развитие тобольской площадки достигнет уровня около 1 трлн руб за последние 15 лет. По мере реализации проекта к 2027 году на площадке создадут 370 рабочих мест и ещё около 2 тыс. — в смежных отраслях.

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По информации компании СИБУР, наряду с ростом внутреннего потребления базовых полимеров в России сокращается их импорт. Если в 2020 году в страну импортировано 730 тыс. тонн, то уже в 2022-м объем сократился до 559 тыс. тонн. Этому способствует развитие внутреннего производства новых марок.

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Расширение номенклатуры полимеров не пустые слова. Например, воду «Visit Tyumen» в бутылках из тобольского сырья можно купить в сетевых магазинах. Для их изготовления использованы ПЭТ-гранулы новой марки «Vivilen» СИБУРа, которые на 25% состоят из переработанного пластика. Бутылки для этого собирают в экодомах, открытых при поддержке СИБУРа и ТЭО, где организованы пункты приема вторсырья и на мусоросортировочных комплексах области.

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Благодаря существующим и строящимся мощностям СИБУРа не только активно реализуется импортозамещение различных видов полимеров, но и сокращается импорт готовых изделий из них. Совокупный объём роста потребления полимеров в целом к 2028 году оценочно может составить сотни тысяч тонн. Импортозамещение готовых изделий +11% к текущему потреблению полимеров.

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«ЗапСибНефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс России суммарной мощностью 2,5 млн тонн полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена). Наряду с «Тобольск Нефтехимом» и «Тобольск Полимером» промплощадка Сибура в Тобольске является одним из крупнейших производств полимеров в мире.

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Благодаря нефтехимическому холдингу СИБУР Россия впервые стала нетто-экспортёром полипропилена и полиэтилена. И вклад Тобольской площадки в этот результат — внушительный. Реализация проекта ДГП-2 сделает Тюменский регион ещё более привлекательным для инвесторов. А это развитие экономики и дополнительные доходы бюджета, что, в конечном счете должно сказаться на качестве жизни земляков.

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Ровно 10 лет назад в Тобольске открыли завод «Тобольск Полимер» и начали производить полипропилен. Это был проект-первооткрыватель, настоящая новинка для города и области!Сегодня это производство — часть гигантского комплекса «ЗапСибНефтехим». За эти годы полимеры стали главной продукцией тобольских нефтехимиков. Предприятие выросло, и многое на нём и в городе поменялось.

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Благодаря Сибуру Тобольск занял первую строчку рейтинга социально-экономической устойчивости в Тюменской области с индексом 64,41 балла. Это высший показатель не только по области, но и среди всех муниципалитетов Уральского федерального округа. Таков результат стремительного промышленного и социального развития города, его превращения в туристический центр российского масштаба .

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Тюменская область — один из самых динамичных регионов России, к такому выводу пришли аналитики. Сочетание эффективной промышленной политики и стратегии пространственного развития обеспечивает высокую социально-экономическую устойчивость муниципалитетов и всей области.

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Предприятия Тюменской области признаны лучшими экспортерами 2023 года.

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Десять предприятий Тюменской области стали победителями регионального конкурса «Экспортер года-2023». Эксперты оценивали участников по нескольким показателям, главный из которых — успешность экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Экспортером года в сфере промышленности признано ООО «Тюменские аэрозоли». Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса — ООО НПК «АгроАльянс». Экспортер года в сфере услуг и ответственный экспортер (ESG) — ООО «Дрим». Экспортер года в сфере машиностроения — ЗАО «Тюменьмашзавод». Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) — ООО ПК «Слада». А лучшим экспортером в сфере промышленности среди крупного бизнеса признано ООО «Бентек».

Растительное масло в баллончиках начнут производить «Тюменские аэрозоли».

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Это будет 100% сырьё прямого отжима в аэрозольной упаковке с длительным сроком применения. Известно, что в России только одна компания занимается выпуском растительных масел в баллончиках. В Тюмени тоже решили этим заняться. Сейчас налаживается производство. Уже провели испытание, заказали этикетки. Масло разных видов уже в дороге.

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Специально для запуска новой продукции компания купила мини-станок. Технология — масло закачивается в мешок в самом баллончике — дает максимальную сохранность продукта. Новый продукт «Тюменских аэрозолей» представлен на XXV Центрально-Азиатской международной выставке «Пищевая промышленность» — FoodExpo Qazaqstan 2023 в Казахстане.

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ООО «Тюменские аэрозоли» образовалось в 2004 году. Начинали с перцовых баллончиков, сейчас в линейке более 200 наименований. Основные покупатели — магазины охоты и рыбалки, учреждения медтехники, аптеки, компании нефтегазовой отрасли и другие. Тюменские аэрозоли активно продаются на всех маркетплейсах. Компания имеет статус лучшего экспортера года, сотрудничает с 15 государствами.

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Аэрозоль для проверки датчиков противопожарной сигнализации выпустили в ООО «Тюменские аэрозоли». Спрос на продукцию увеличился в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, налаживанием производства импортозамещающей продукции. Спрос на тюменскую продукцию вырос за счёт импортозамещения.

Бортовые магистральные полуприцепы из отечественных комплектующих собирают на заводе в Тюмени.

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Бортовые магистральные полуприцепы из отечественных комплектующих собирают на заводе «СпецАвто-Восток» в Тюмени. Облегченная конструкция в шесть тонн может перевозить до 32 тонн грузов. До санкций такие поставляли в Россию из Германии и Турции. Степень локализации у новинки превышает 70%.

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Комплектующие изготавливают прямо на заводе, например, пневмоподвеску, либо в кооперации с другими отечественными производителями. Завод использует спецстали из Магнитогорска и Череповца. Свои детали для производства осей завод отправляет челябинскому предприятию, где их доукомплектовывают и собирают. Борта получают из Малого Ярославца — аллюминиевые профили, которые теперь катаются в России. Тюменские смежники — «Тюменьремдормаш» делают цинкование, а борта поставляет «Артель труда». Из импортной комплектации остались только элементы тормозной системы из Китая. Над ними сейчас отечественная промышленность работает, уже в следующем году начнутся российские поставки.

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Новинку начали собирать весной 2023 года. Сейчас на выходе 30-й полуприцеп. На сбор одного уходит от четырех до пяти недель. До конца года планируется поставить заказчикам 50 бортовых полуприцепов, а на 2024 г. — около 300. Для масштабирования требуется дооснастить промплощадку дополнительным оборудованием. Второй кантователь рассчитывают получить уже в ноябре, в процессе закупа лазерный станок для резки металла. Его приобретают с помощью мер региональной поддержки. Также сделают своими силами гибочный станок.

Производство пластиковых дюбелей и анкеров запустят в Тюменской области в 2025 году.

Инвестор — ООО «Бронница», входящее в состав группы компаний «РОСА», планирует вложить в создание промплощадки 960 млн рублей. В год здесь будут выпускать почти 16 тыс. тонн импортозамещающей продукции.

Как сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области, помимо производства крепежных изделий, в котором тюменская продукция составляет конкуренцию китайской, предприятие также намеревается выпускать кладочную сетку и металлический профиль. Реализация инвестиционного проекта позволит заместить до 5% импортируемых из Китая саморезов. По подсчетам специалистов, импортозависимость в товарной группе составляет 85%.

Фонд предоставил компании инвестиционный займ в размере 50 млн рублей. Предприятие планирует воспользоваться и другими мерами поддержки. На сегодняшний день уже приобретен земельный участок и производственные помещения. Проведены тендеры на поставку оборудования, определены поставщики, формируется техническое задание на подготовку производственных помещений для запуска линии. К 2024 году на промплощадке будет создано 112 рабочих мест. А использование мер господдержки позволит компании приступить к реализации второй и третьей очереди проекта: запуск линий по производству пластиковых дюбелей и анкерной группы в 2025 году.

На тюменском производстве медизделий готовится к запуску новый цех.

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До конца 2023 года планируется запуск нового цеха на тюменском предприятии медицинских изделий «МИМ». Сейчас там завершаются отделочные работы, скоро установят новое оборудование. Также в компании построили складское помещение для готовой продукции. Предприятие постоянно информирует о новых достижениях: рост объёмов, расширение номенклатуры и рынков сбыта. Сегодня изделия с пропиской в с. Мальково можно увидеть в медучреждениях от Калининграда до Камчатки, а также в соседних с Россией странах.

Экологически чистую штукатурку начали выпускать на Винзилинском заводе керамзитового гравия.

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Экологически чистую штукатурку — германский аналог — начали выпускать на Винзилинском заводе керамзитового гравия. В её основе известь, которую также производят на предприятии. Это единственная штукатурка, которая создаёт хорошую ауру, влажность, необходимую человеку. Она никогда не будет плесневеть, не станет средой для развития микробов. И самое интересное, исходя из исследования, в России 28 процентов населения склонны к аллергии, а тюменская штукатурка не вызывает аллергию.

Лицевой кирпич начали делать на заводе керамических стеновых материалов в Винзилях.

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Лицевой кирпич начали делать на Винзилинском заводе керамических стеновых материалов в Тюменском районе. В планах — выйти на 75 млн единиц продукции в год.

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Раньше предприятие производило только рядовую продукцию: полнотелые и пустотелые кирпичи. Заводу необходимо развиваться, есть производственный опыт, есть большой спрос на рынке. География поставок новых кирпичей включает не только Тюменскую область, но и другие регионы России, в том числе Дальний Восток и юг страны. Также сотрудничают с Казахстаном.

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Переоборудование позволило ООО «ВЗКСМ» оптимизировать текущие рабочие места и создать новые. Численность сотрудников за последние три года выросла. Если в 2020 году здесь работали более 350 человек, то сейчас свыше 500. В целом все работы по модернизации планируется завершить уже к концу года, а в 2024 выйти на полную производственную мощность. Однако и остальные керамические стеновые материалы разного вида и назначения продолжат выпускать.

Тюменская компания разработала технологию «ОСА» на основе иностранного перфоратора и пакерной системы.

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Технологическая компановка заканчивания скважин «ОСА» тюменской компании «Новые технологии Севера» (НТС) состоит из пакерной и перфорационной систем. Нефтяники применяют системы по отдельности. Благодаря уникальной разработке тюменцы предлагают отраслевикам сэкономить 430 часов работы на трехпластовой скважине. В основу новинки заложили иностранный перфоратор и пакерную систему. Поставили необходимое оборудование для переключения между перфоратором и пакером — родилась компановка «ОСА», которая уже запатентована.

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В портфеле заказов ООО «Новые технологии Севера» находится шесть технологий, которые созданы на смену импортным аналогам. Одну из них применят на практике нефтяники в Египте. Компановка «ОСА» тоже привлекла внимание иностранных партнеров, это будет следующий продукт, который тюменцы реализуют в этой стране.

Еще одна разработка, о которой рассказывают с гордостью, — винтовой забойный двигатель с байпасным узлом. Благодаря новому оборудованию можно сделать два вида промывки и фрезерование. Экономия — восемь спуско-подъемных операций.

В компании прошли всё от самых простейших операций со скважинами до сложнейших, знают болевые точки, запросы отрасли. Знают, как ускорить процесс ремонта скважин. Создают оборудование, замещают иностранное, чаще всего США и Канады. Производственная база компании — сборочный цех — находится в с. Борки Тюменского района. Оборудование многоцикличное, отмечает директор, не требует большого объема выпуска. Детали изготавливают субподрядчики.

Производство материнских плат для ПК запустила тюменская компания.

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Производство материнских плат запустила тюменская компания «Арсенал+" в августе 2023 г. Первую партию используют в сборке собственных компьютеров и моноблоков. На предприятии уверены, что решение будет включено в реестр Минпромторга.

Проект родился давно. Весной руководители компании посетили крупнейшую мировую выставку Computex в столице Тайваня, где договорились о поставках компонентов. Это далеко не первый проект по развитию, но ключевой для отрасли.

Персональные компьютеры «Арсенал+" собирались из импортных комплектующих. Для того, чтобы их включили в реестр Минпромторга, в Тюмени начали производство плат. Это отлично для клиентов, среди которых большая доля государственных заказчиков, а они обязаны приобретать только импортозамещённое оборудование. Теперь ПК, которые им поставляются, будут ещё и с российской платой», — пояснил Сергей Навалихин.

Выпуск материнских плат станет драйвером дальнейшего развития собственного производства компонентой базы для ПК: память, накопители, корпуса, блоки питания.

В реконструированном цехе депо Войновки смогут ремонтировать до 140 секций тепловозов в год.

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До 140 секций магистральных тепловозов смогут ремонтировать в реконструированном цехе депо станции «Войновка» Тюмени в год. Кроме того, здесь создали 29 новых рабочих мест. Это ключевой этап инвестиционной программы по техническому перевооружению локомотивного депо на станции Войновка. Создание современной ремонтной базы продиктовано перспективой увеличения объёмов грузоперевозок на направлении Войновка — Тобольск — Сургут — Коротчаево.

Весной 2021 года реконструирован цех по ремонту пассажирских тепловозов. В планах на 2024 год — открытие электромашинного цеха, предназначенного для ремонта тяговых электродвигателей, генераторов, вспомогательных машин и другого оборудования.

Холодильные столы для ресторанов и пиццерий выпускают на заводе в Ялуторовске.

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Серийное производство холодильных столов запустили на заводе пищевого оборудованияв «Ялуторовский» в 2023 году. Они на 70% состоят из российских комплектующих. Из иностранных — только китайские компрессоры. Тюменскую новинку уже отправили в Свердловскую и Новосибирскую области. Тестируют ее и в тюменском регионе. Оборудование стало ответом на запрос от отрасли после ухода иностранных компаний с рынка пищевого оборудования России.

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На поверхности стола можно резать продукты и собирать из заготовок блюда. Внизу есть две встроенных секции с охлаждением. Температура в них — от двух до восьми градусов, как и в бытовых холодильниках. При этом есть проработанный вариант низкотемпературного холодильного стола с температурой от нуля до минус 18 градусов.

Завод металлических изделий ООО «Орион» планирует двукратное расширение производства.

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С 3 до 7 тыс. кв. м планирует расширяться завод металлических изделий ООО «Орион» в с. Ембаево. Сейчас на производстве работают более 50 человек.

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Предприятие — семейный бизнес, его открыли в 2004 году. Завод металлических изделий ООО «Орион» — лидер Тюменской области по производству кладочной сетки, арматурных каркасов, арматуры стеклопластиковой композитной, сетки рабицы и сетки штукатурной ЦПВС. Рост производства необходим из-за высокой потребности строительного рынка.

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Сейчас здесь производится широкий ассортимент продукции. Деятельность осуществляется по ГОСТам и техническим условиям, имеются соответствующие сертификаты на все типы продукции. Основная: сетка кладочная, рабица, каркасы арматурные, арматура стеклопластиковая и сетка штукатурная — её тюменская компания выпускает единственная в регионе.

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Тюменские дорожные строители первыми в России применили новую технологию ломаной оси.

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Ремонт проезжей части путепровода на Обходе Тюмени в районе ул. Авторемонтной завершён. Для укрепления и нивелирования деформационного шва дорожные строители первыми в России применили новую технологию ломаной оси.

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Полиуретан-металлический деформационный шов состоит из пружинистой металлической основы, которая влита в полиуретановый слой. Это обеспечивает надёжность и долговечность конструкции и повышает комфорт проезда автомобилей по мосту. Впервые полиуретан-металлический деформационный шов применили в Барнауле семь лет назад. Он до сих пор справляется со своей задачей. Однако полиуретан-металлический шов ломаной оси впервые в России выполнили именно тюменские дорожники.

Мягкие контейнеры из полимеров выпускают на высокотехнологичном предприятии в Исетском районе.

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Полотно для биг-бэгов изготавливают из полимерного сырья СИБУРа. За год перерабатывают 2,4 тыс. тонн полипропилена. А за счет специальных добавок ему добавляют защиту от ультрафиолетовых лучей либо морозоустойчивость. Значительный запас прочности позволяет их использовать от минус 60 градусов до плюс 60.

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Предприятие — единственный производитель полипропиленовой упаковочной тары в Тюменской области — открылось в селе Исетском в 2017 году

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На предприятии импортозаместили компоненты для производства. С начала санкций предприятию пришлось искать новых поставщиков сырьевых добавок среди отечественных производителей. Заменили и кальциевую, и ультрафиолетовую добавки, а также стабилизатор.

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Высокотехнологичное оборудование используется на всех этапах — экструзии, ткацком производстве, швейном, раскройном. Очень серьезное оборудование, которое требует основательного подхода. Соответственно людей набираю с потенциалом, чтобы они не просто могли прийти и работать, но и дальше развиваться. На момент открытия здесь работали 45 человек, сейчас — около 130. Площадка позволяет трудоустроить еще больше.

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Тюменская компания отремонтирует сложнейшее оборудование для нужд Луганской народной республики.

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Крупное предприятие Тюменской области НПО «Базовое машиностроение» стало первопроходцем в ремонте 12-тонного газового компрессора, изготовленного в Японии. По словам исполнительного директора научно-производственного объединения больше за ремонт в России никто не взялся. Это доказательство того, что предприятие принимает вызовы и решает самые сложные задачи в области импортозамещения. Завершить ремонт рассчитывают в январе следующего года. После ремонта компрессор направят на один из заводов Южного горно-металлургического комплекса, а компания и дальше планирует принимать активное участие в восстановлении потенциала промышленности.

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Любая компетенция такого уровня сложности, как в НПО «Базовое машиностроение», дает в регионе мультипликативный эффект. В стране можно по пальцам пересчитать предприятия, где модернизируют подобные виды газотурбинных аппаратов. Научно-производственное объединение своей деятельностью запустило в Тюменской области процессы, которые коснутся разных сфер: социальной, производственной, интеллектуальной.

P. S. Информация для следующей статьи уже собрана, поэтому юбилейный выпуск Тюменского импортозамещения не заставит себя ждать.

В публикации использованы фото из открытых источников.

Публикации 2023 года:

— Тюменское импортозамещение (часть 5)

— Тюменское импортозамещение (часть 6)

— Тюменское импортозамещение (часть 7)

— Тюменское импортозамещение (часть 8)

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— Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo) .

— Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023)





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