«Лузинский комбикормовый завод» запустил производство экспандированной полножирной сои

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Предприятие Группы «ПРОДО» «Лузинский комбикормовый завод» («ЛКЗ») начало поставки экспандированной сои на предприятия холдинга.

В рамках модернизации производства и стратегии импортозамещения «ЛКЗ» запустил производство экспандированной полножирной сои. Новая технология позволяет выпускать продукт с уникальными питательными свойствами. Это, в первую очередь, доступный растительный белок. Обработка соевых бобов на экспандере происходит при умеренных температурах, сопровождается кондиционированием и способствует лучшему механическому расщеплению растительных клеток. Это более бережный, по сравнению с традиционным методом (обработка на экструдере), способ обработки бобовых.

Наряду с высоким показателем индекса дисперсности протеина (растворимости белка в воде) — порядка 25%, в экспандированной сое изменена структура жировой клетки, она легче усваивается организмом животного или птицы. Полножирная экспандированная соя отличается высокой калорийностью, значительным содержанием протеина, универсальностью применения для всех видов животных и птицы. Кроме того, такой продукт может храниться, не окисляясь, до 6 месяцев. Пока оборудование для производства экспандированной сои на «ЛКЗ» работает в режиме опытной эксплуатации. Но после подтверждения высокого качества нового продукта, завод начал поставки на предприятия Группы «ПРОДО».

Первые партии экспандированной сои были отправлены на «ПРОДО Птицефабрику Сибирскую» и свиноводческие комплексы АО «Омский бекон» (Лузино) в конце 2023 года. Отличные отзывы технологов этих предприятий стали причиной увеличения объемов поставок. В январе 2024-го 20 тонн нового продукта от «ЛКЗ» также приняла птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер». В феврале тюменское предприятие увеличила объем заказа до 100 тонн.

«ЛКЗ» — один из ведущих производителей комбикормов в Сибири. Высокое качество продукции предприятия и грамотно разработанная рецептура позволяют добиваться улучшения показателей привесов и здоровья поголовья. Такие результаты показывают как предприятия Группы «ПРОДО», на которые «ЛКЗ» поставляет свою продукцию, так и многочисленные розничные покупатели — владельцы фермерских и приусадебных хозяйств Омской области и других сибирских регионов. «ЛКЗ» регулярно внедряет новые технологии, выпускает востребованные рынком новые позиции ассортимента. Например, в 2022 году важным шагом вперед для предприятия стало начало выпуска кормов с цельным зерном. В 2023-м новинкой, способной качественно изменить показатели работы потребителей продукции «ЛКЗ», стала экспандированная соя.

«Наша продукция отлично зарекомендовала себя и на предприятиях Группы „ПРОДО“, и в частном секторе. Новый продукт — это корма, которые способны в полной мере реализовать генетический потенциал животных и птицы. И первый опыт использования нашей экспандированной сои полностью это подтверждает, — говорит директор АО „Лузинский комбикормовый завод“ Алексей Давыдов. — „ЛКЗ“ и в дальнейшем намерен перенимать самые перспективные инновации и технологии, чтобы удовлетворить любые запросы наших потребителей».

Группа «ПРОДО» — один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Товары под брендами Группы «ПРОДО» продаются в 65 регионах России.

Два десятилетия Группа «ПРОДО» производит широкий ассортимент продукции, удовлетворяющий запросы самых разных слоев населения. Три птицефабрики и три мясоперерабатывающих предприятия холдинга расположены в Центральном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах России. Все они — крупнейшие игроки на своих региональных рынках. «ПРОДО» также производит сырье и корма для входящих в Группу перерабатывающих предприятий.

Бизнес «ПРОДО» включает полный производственный цикл от производства сырья до реализации готовой продукции. Группа выпускает свыше 1700 наименований колбасных изделий, продуктов из мяса птицы, охлажденных и замороженных полуфабрикатов, а также мясных деликатесов. Крупнейшие бренды «ПРОДО»: «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «Черный кабан», «Ясная горка» и др. На сегодняшний день Группа объединяет предприятия с общей численностью сотрудников более 9 тыс. человек. Центральный офис (ООО «ПРОДО Менеджмент») расположен в Москве.

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