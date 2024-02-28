АВТОВАЗ объявил о запуске серийного выпуска LADA Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом

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АВТОВАЗ объявляет о начале серийного выпуска автомобилей LADA Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом — модернизированным мотором 1.8EVO (122 л.с.) и автоматической трансмиссией.

Новый силовой агрегат прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под LADA Vesta. Для установки АТ были модернизированы различные системы автомобиля: топливная, тормозная; появилась новая опора силового агрегата.Планируется, что АТ будет устанавливаться на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

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