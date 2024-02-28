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АВТОВАЗ объявил о запуске серийного выпуска LADA Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом

 © www.lada.ru

АВТОВАЗ объявляет о начале серийного выпуска автомобилей LADA Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом — модернизированным мотором 1.8EVO (122 л.с.) и автоматической трансмиссией.

Новый силовой агрегат прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под LADA Vesta. Для установки АТ были модернизированы различные системы автомобиля: топливная, тормозная; появилась новая опора силового агрегата.Планируется, что АТ будет устанавливаться на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

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Источник: https://www.lada.ru/press-releases/122081

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АВТОВАЗ , LADA Vesta
  • Sniper_78 Sniper_78
    28.02.2417:45:57

    Кросс и СВ Кросс с вариатором? Ну не знаю не знаю))

    #1278259
    • Нет аватара siberia2012
      28.02.2418:41:22

      а что такого? До этого стоял же ниссановский 113 сильный движок и вариатор jatco. Что вас смущает? Кросс это всего лишь маркетинговый ход, чуть выше клиренс и пластиковый обвес. Сейчас все автомобили бюджетного сегмента оснащаются либо вариатором, либо роботом. Даже на среднеразмерных кроссоверах стоят вариаторы. Рав4, xtrail, outlander. На китайцах куда крупнее весты стоят или роботы или вариаторы, типа Chery Tiggo 7. Поэтому чему тут удивляться. Хорошо что вообще автомат поставили, сколько можно механикой народ кормить, ну не нужна она в городе. Что за вариатор то поставили кстати?

      Отредактировано: siberia2012~18:41 28.02.24
      #1278265
      • Sniper_78 Sniper_78
        28.02.2419:33:01

        Это недоразумение, а не Кросс)))Двигатель для Весты откровенно слабый. Вариатор не то что на пересечёнке, он просто в пробках городских греется.

        Кстати, Кросс-версия Весты вполне неплохо умеет в бездорожье))) Это я как владелец такой Весты говорю))) И у меня стоит робот. Вообще считаю что для Кросса самая оптимальная КПП, это именно робот!

        Ставить будут китайский CVT18 производства WanLiYang. Точно такой же стоит на Chery Tiggo 4 Pro.

        Отредактировано: Sniper_78~19:33 28.02.24
        #1278269
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