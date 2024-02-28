стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Фотофакты

Первое изображение новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение»

Предположительно, первое изображение новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение», созданной на базе уже известной ИСДМ «Земледелие».

Ранее о разработке и начале производства данной РСЗО в первом полугодии 2024 года говорил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, благодаря унифицированным транспортно-пусковым контейнером, «Возрождение» будет способна осуществлять пуски реактивных снарядов в том числе от РСЗО «Ураган», от огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2, а также заниматься дистанционным минированием.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.


Министерство обороны
  • Badassgoliath Badassgoliath
    28.02.2417:45:39

    Теперь нужно ожидать сообщений о разработке и запуске в производство корректируемых реактивных снарядов в «ураганском» калибре (220мм). В самом мощном калибре (300 мм для Торнадо-С) они уже есть. Но эти машины крупные и дорогие, я думаю, что и более «скромная» по мощности ниша РСЗО нуждается в высокоточном боеприпасе. Это тем более пригодится для вот таких бикалиберных установок, в которых число направляющих меньше, чем в обычном «Урагане» и потому эффект от залпа неуправляемыми снарядами уменьшен.

    Впрочем, никто не обязан сообщать широкой публике о таких разработках, так что возможно они уже идут.

    #1278258
  • Нет аватара mikr
    29.02.2402:53:09

    По сравнению с уже имеющимися образцами РСЗО эта установка не дает принципиального преимущества. Она лишь позволяет менять специализацию машины в условиях фронта. Но надо понимать, что такая чехарда представляет серьезную сложность для экипажа и отрицательно сказывается на качестве боевой работы.

    #1278291
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,