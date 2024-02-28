Предположительно, первое изображение новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение», созданной на базе уже известной ИСДМ «Земледелие».

Ранее о разработке и начале производства данной РСЗО в первом полугодии 2024 года говорил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, благодаря унифицированным транспортно-пусковым контейнером, «Возрождение» будет способна осуществлять пуски реактивных снарядов в том числе от РСЗО «Ураган», от огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2, а также заниматься дистанционным минированием.

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