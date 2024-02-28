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Производство

Evraz Steel Box запустила производство промышленной кровли

 © mashnews.ru

Компания Evraz Steel Box ввела в строй завод по производству промышленной фальцевой кровли в Ярославле. Инвестиции в проект составили до 100 млн рублей, мощность предприятия — 900 тыс. квадратных метров.

Отмечается, что оборудование для производственной линии разработано и собрано в России.

ESB намерена к 2028 г. стать лидером на рынке производства промышленной фальцевой кровли. Объем этого рынка компания оценивает в 10 млн кв. м. Также Evraz Steel Box намерена в текущем году нарастить производство зданий на металлокаркасе до 250 (более чем в 2,5 раза). К 2028 году компания намерена выйти на производство 1 тыс. зданий на металлокаркасе в год.

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Источник: https://mashnews.ru/evraz-steel-box...zvodstvo-promyishlennoj-krovli.html

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Компания Evraz Steel Box, Ярославль
  • Нет аватара Scooter
    29.02.2402:56:04

    Вот оно как, всего 100 млн и лидер рынка.

    Блин, что раньше мешало? Или ранее было нерентабельно?

    #1278292
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