Трамвай 71-911ЕМ «Львёнок"| Развитие городского электротранспорта 2024
Трамвай 71-911ЕМ «Львёнок» — это российский полностью низкопольный односекционный трамвай компании «ПК Транспортные Системы».
Производством трамваев 71-911ЕМ «Львёнок» занимается два завода компании «ПК Транспортные системы». На «Тверском механическом заводе электротранспорта» делают кузова, а также производят сборку и испытание трамвайных тележек. На «Невском заводе электрического транспорта» в Санкт-Петербурге производится окончательная сборка трамваев. Трамвай «Львёнок» на 90% состоит из российских комплектующих.
С 2019 года «ПК Транспортные системы» произвели и поставили в 11 городов России 252 односекционных низкопольных трамвая «Львёнок». Два из которых — Верхняя Пышма и Новотроицк — это города с населением менее 100 тысяч жителей. Ещё не менее 93 трамваев будет поставлено в шесть городов России до конца 2024 года.
Часть трамваев «Львёнок» была поставлена в Череповец (27) и Красноярск (25) в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который предусматривает снижение выбросов в атмосферу в крупных промышленных центрах России.
Автор: Алексей Поветкин
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