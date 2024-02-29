«КАМАЗ» поставил партию автобусов в Кемеровскую область

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Парк общественного транспорта Кузбасса пополнили 11 пригородных и междугородних автобусов. Всего контракт предусматривает поставку 15 автобусов. В ближайшее время в регион прибудут оставшиеся четыре единицы автотехники.

Автобусы закуплены в рамках программы специальных казначейских кредитов (СКК), выделяемых для приобретения подвижного состава пассажирского транспорта общественного пользования, которая была запущена в 2023 году. Правительство РФ проводит системную работу в регионах по обновлению парков пассажирской автотехники и созданию комфортных условий для жизни граждан. Всего по программе СКК Кузбасс закупил 57 автобусов НЕФАЗ городского пригородного и междугородного назначения, 42 автобуса были поставлены в декабре 2023 года.

В общей сложности с 2020 года в регион поставлено более 530 автобусов НЕФАЗ. Техника КАМАЗ составляет значительную часть парков автотранспортных предприятий региона и в процессе эксплуатации зарекомендовала себя с лучшей стороны, проявив такие качества как надежность, современность и комфортабельность.

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