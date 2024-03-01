Специалисты из Мордовии разработали уникальную систему обнаружения протечек

Мордовская компания «ЛикСенс» разработала систему раннего обнаружения протечек как при бытовых «затоплениях», так и в случае течей кислот и углеводородов на промышленных объектах и предприятиях топливно-энергетического комплекса. Датчики этой системы реагируют буквально на каплю воды или нефти.

Протечки воды в квартире или доме могут создавать хозяевам и их соседям нешуточные проблемы. На промышленных объектах, в нефтедобыче и нефтепереработке утечки — это намного более серьезное бедствие. Свести потери от них к минимуму призваны системы раннего обнаружения протечек. Они достаточно разнообразны: проводные и беспроводные, работающие на основе разных типов датчиков — с точечным или сорбционным кабельным сенсором.

Большинство систем обнаружения протечек работают на основе датчиков-гидросенсоров, расположенных прямо на кабеле. Однако они срабатывают, только если в непосредственной близости от них появляется слой воды, «замыкающий» измерительные контакты, то есть они работают по «принципу лужи». Значит, если вода или раствор кислоты и углеводородов на объектах нефтедобычи и нефтепереработки начнет вытекать, до обнаружения проблемы может пройти несколько, зачастую самых важных, часов.

Первая капля воды или технологической жидкости — и система раннего обнаружения протечек обязана срабатывать, решили в компании «ЛикСенс» (входит в периметр Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия), которая уже пять лет работает на рынке промышленных и бытовых систем раннего обнаружения протечек воды, растворов кислот и углеводородов. И здесь действительно разработали такую систему. Это решение на основе сорбционного кабельного сенсора, который позволяет выявлять протечки по всей длине сенсора, а не только в конкретных точках. При этом его длина может превышать 200 м. Продукт «ЛикСенс» можно использовать и в системе ЖКХ, и для контроля протечек резервуаров с нефтепродуктами и кислотами.

Высокая чувствительность

Конструкция сорбционного кабельного сенсора позволяет располагать его по периметру помещений. Охватывая таким образом контролируемую поверхность, можно кратно увеличить шансы попадания жидкости на чувствительный элемент кабеля. В результате сокращается количество датчиков и увеличивается площадь контроля протечек. Кроме того, к системе раннего обнаружения, разработанной в Мордовии, можно подключать электродвигатели, шаровые краны, извещатели и т. д.

Одна из ключевых особенностей этого решения заключается в том, что сорбционный гидросенсорный кабель «ЛикСенс» можно устанавливать по контуру труб, на объекты сложной формы. Тогда как большинство датчиков, представленных сегодня на рынке, не способны детектировать протечки на вертикальных поверхностях, например в стояках труб.

Другие особенности решения — многоканальность, возможность подключения нескольких сенсоров, а также усиленная безопасность с контролем целостности сенсоров.

Датчики «ЛикСенс» оказались востребованы в первую очередь в промышленности. Например, они уже прошли промышленные испытания на объектах сложной формы, таких как запорная арматура, где протечки происходят чаще всего. Обычно ее закрывают теплоизолирующим коробом или чехлом, из-за чего заметить начало протечки оказывается очень сложно.

Применение эффективных систем раннего обнаружения протечек — насущная необходимость. Например, причиной возгорания в кемеровской «Зимней вишне» стало замыкание электропроводки в результате протечки крыши торгового центра весной. Эту протечку тогда назвали «обстоятельством непреодолимой силы». А ее могло бы и не быть, если бы торговый центр был оснащен эффективной системой раннего обнаружения протечек.

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