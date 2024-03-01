Результаты первого года работы Большой кольцевой линии московского метро

Большая кольцевая линия — мегапроект, реализованный за рекордные 10 лет. Это крупнейшее подземное метрокольцо в мире протяженностью 70 км.

Теперь новые маршруты и более короткие пересадки позволяют экономить до 45 минут в день. Более 10% поездок по БКЛ совершают новые пассажиры, которые раньше не пользовались городским транспортом. Ехать на метро для них стало удобнее, чем садиться за руль или вызывать такси.

БКЛ спроектировали так, чтобы максимально разгрузить Кольцевую и центральные участки радиальных линий метро. В результате на многих перегонах число пассажиров уменьшилось до 23%.

© www.sobyanin.ru

За первый год работы пассажиры совершили по ней более 340 млн поездок, а по будням кольцом пользуются свыше 1,3 млн человек.

БКЛ — это около 100 современных поездов «Москва-2020» российского производства. Бесшумные и просторные, с сквозным проходом и USB-зарядками, — они задали новый уровень комфорта поездок, к которому постепенно должны подтянуться все линии метрополитена.

© www.sobyanin.ru

Новая линия дала импульс развитию прилегающих территорий. Кроме того, БКЛ заложила основу развития метро на десятилетия вперед. Две новые ветки — Троицкую и Рублево-Архангельскую — уже строят. По третьему, Бирюлевскому радиусу, идут подготовительные и проектные работы.

БКЛ выйдет на самоокупаемость в 2024-м, через 11 лет после начала строительства.

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