Мелитопольский молокозавод продолжает модернизацию

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Компания «Мелитопольский молокозавод» в рамках второй после вхождения Запорожской области в состав России модернизации производства установила на предприятии линию по розливу молочной продукции в ПЭТ-упаковку.

«Идёт монтаж оборудования под производство ПЭТ-упаковки, у нас по этой линии полный цикл — от выдува бутылки до выхода готовой продукции. В марте жители Запорожской области смогут знакомый продукт получить в новой упаковке», — сказала директор по развитию «Мелитопольского молокозавода» Ирина Деркач.

По её словам, вложения в новое оборудование на втором этапе модернизации завода составили 59 млн рублей.

Первая модернизация производства прошла в январе 2023 года и была вынужденной, поскольку оборудование морально устарело и было сильно изношено.

«За это время мы уже успели купить аппарат розлива на два рукава, сепаратор в маслоцех — а это все затратные вложения, дорогостоящее оборудование. Ну и, конечно, территорию облагораживаем, у нас идет ремонт — поменяли все окна, стены, крышу. Маленькими шагами мы движемся к своей цели», — рассказывает Галина Вовченко, начальник лаборатории Мелитопольского молокозавода.

Третий этап модернизации будет упаковка Pure-Pak, получены средства от фонда развития промышленности Запорожской области, заключены договора с заводами на производство оборудования. Выпуск продукции в этой упаковке планируетс начать летом 2024 года.

По словам Ирины Деркач, основным инвестором при модернизациях производства стала крымская компания «Нижнегорский консервный завод».

На производстве работают 190 человек, завод выпускает от 80 до 150 тонн продукции в сутки в зависимости от сезона.

Мелитопольский молокозавод вот уже более 50 лет завод не только обеспечивает молоком и кисломолочной продукцией Запорожскую область, дает возможность более чем сотне человек трудиться на предприятии со стабильной зарплатой, но и закупает молоко у населения, поддерживая тем самым небольших фермеров. При этом действует система малоотходного производства.

Ассортимент продукции завода впечатляет: молоко, кефир, сметана, творог, йогурты, и не только. Помимо пищевой продукции на молокозаводе производят также и казеин — белок, который используется в производстве непродовольственных товаров, от пластмасс до асфальта.

© dairynews.today

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