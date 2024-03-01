Создан первый в России автоматический часовой механизм

© наука.рф

В России впервые создали автоматический часовой механизм (калибр) с мини-ротором. Его разработал заслуженный изобретатель Российской Федерации, член международной Академии независимых часовщиков (AHCI), обладатель Женевского Гран-при часового искусства Константин Чайкин.

«Создание подобного механизма — большой шаг вперед для нашей мануфактуры и для часового дела в России, гарантирующий независимость в долгосрочной перспективе. Разработкой собственного автоматического калибра с мини-ротором я занимался около двух лет. Конечно, процесс создания ускорился на фоне трудностей, связанных с закупкой комплектующих за пределами нашей страны», — рассказал мастер.

© наука.рф

История создания мини-ротора уходит корнями в 1954 год, когда швейцарская часовая компания Universal Genève подала патент (№ 329805) на концепцию нового типа механизма с автоматическим подзаводом и мини-ротором, встроенным в механизм. Однако калибр был изобретен лишь в 1958 году, когда марки Buren Watch и Piaget практически одновременно представили его на рынке. В настоящее время часы с подобными калибрами выпускают лишь несколько часовых компаний премиального сегмента. Отныне в этот узкий круг мануфактур высокого часового искусства вошел и российский бренд, а Константин Чайкин стал одним из немногих независимых часовщиков в мире, предпринявших разработку механизма этой престижной категории, и единственным в нашей стране.

Калибр К.33.3 — новый автоматический часовой механизм с мини-ротором, который был полностью сконструирован и произведен в стенах московской мануфактуры «Константин Чайкин». Этот калибр заключен в корпус уникальных часов «Зебра».

© наука.рф

Начиная разработку нового механизма, Константин Чайкин решил применить систему автоматического завода с мини-ротором. Такая конструкция позволяет снизить общую толщину механизма и сделать часы более тонкими и элегантными. Высота корпуса новых часов «Зебра» составляет 11,7 мм при диаметре 40 мм. Для сравнения, «Минотавр» (часы из коллекции мастера «Ристмоны» 2021 года выпуска с похожей индикацией), оснащенный калибром Vaucher VMF 3002, имеет корпус диаметром 42 мм и толщиной 13 мм. Чтобы мини-ротор мог эффективно выполнять свою функцию, ему необходима достаточная масса. Для нового узла автоподзавода Чайкин выбрал тяжелый вольфрамовый сплав ВНЖ 95, в состав которого помимо вольфрама (составляет 95% общего объема) входят в определенных пропорциях никель и железо.

Калибр К.33.3 стал основой уникального механизма часов «Зебра». В механизме реализован ряд новых технических идей и изобретений Константина Чайкина. В его основе базовый для всех часов коллекции «Ристмоны» модуль джокер-индикации времени: глаза персонажа — это дисковые индикаторы часов (справа) и минут (слева), которые находятся в непрерывном движении, меняя выражение лица на циферблате. Модуль усложнен большим двухдисковым индикатором дней недели и новым изобретением мастера — индикатором положения заводной головки. Корпус часов белый в черную полоску благодаря черным декоративным деталям из углеволоконного композита. Сложный циферблат собран из 40 деталей.

© наука.рф

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