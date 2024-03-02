ГАЗ начал выпуск электрических микроавтобусов «Газель е-Сити»

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Горьковский автозавод выпустил первую опытно-промышленную партию электробусов «Газель е-Сити». Объемы производства будут зависеть от наличия заказов, пишет портал Wroom.ru.

Напомним, этот электрический микроавтобус был впервые представлен осенью 2022 года, а в прошлом году первый прототип модели поступил в «Мосгортранс» для тестовой эксплуатации на столичных маршрутах.

«Газель е-Сити» создана на базе дизельного микроавтобуса «Газель Сити». Электрическая версия имеет ту же компоновку: двигатель спереди, привод на задние колеса, тот же задний мост на пневмоподвеске.

Автобус «Газель е-Сити», рассчитанный на перевозку 16 пассажиров, оснащен синхронным электромотором мощностью 136 л.с. и тяговой батареей емкостью 81 кВт-ч. Ориентировочный запас хода на одной зарядке составляет 150 км.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», ГК «Современные транспортные технологии» представила специальные модификации микроавтобусов «Соболь NN» и «Газель City». Автомобили повышенной комфортности предназначены для работы в зонах аэропортов и перевозки VIP-пассажиров.

Так, «Газель City» бизнес-класса предназначена для перевозки 12 пассажиров и обслуживания бизнес-залов аэропортов. Широкая двойная дверь, низкий уровень пола (без ступеней) и наклон кузова в сторону дверей делают комфортной посадку и высадку пассажиров. В отделке салона применяются термо-, шумо- и виброизоляционные материалы премиум-класса. Для наиболее комфортного размещения пассажиров внутри автобуса также предусмотрены анатомические сиденья с откидным механизмом, штанга под портпледы, отсек для багажа, влагостойкое нескользящее напольное покрытие и др.

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