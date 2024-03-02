На берегу Азовского моря в Мариуполе реконструируют пляжную зону и набережную

© www.donetsk.kp.ru

Работы по созданию нового облика Приморского парка в Мариуполе подходят к завершению, а пляжно-курортная часть только начинает свой путь преображения. Городскому пляжу предстоит стать современной зоной отдыха, где воедино будут собраны все необходимые удобства.

Специалисты «Единого заказчика» занимаются реконструкцией пляжной зоны и набережной. Строители ведут работы по устройству новых дорожек у моря, мест для отдыха и спорта, а любители рыбалки получат свою отдельную пристань — зона для рыбалки будет комфортабельной и с защитой от солнца.

Среди нововведений и комфортабельные кабинки для переодевания, а также душевые. Для безопасности отдыхающих будет установлено ограждение между пляжем и железнодорожными путями.

Уже к началу лета жители и гости Мариуполя, да и сами строители со всей России, смогут оценить не просто теплоту Азовского моря, но и инфраструктурные удобства обновленного городского пляжа.

© www.donetsk.kp.ru

© www.donetsk.kp.ru

© www.donetsk.kp.ru

© www.donetsk.kp.ru

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